Euro 2024, l'Inghilterra ai rigori supera la Svizzera, l'Olanda parte male ma batte la Turchia

INGHILTERRA VS SVIZZERA 6-4





In partita niente di che; dal dischetto infallibile. Come la Francia, l’Inghilterra vince ai rigori e approda in semifinale senza incantare. Mercoledì prossimo affronterà l’Olanda. Mentre la Svizzera esce di scena senza troppi demeriti. A Dusseldorf partita bloccata, con ritmi bassi. Primo tempo senza emozioni ed occasioni. Gara sbloccata alla mezzora della ripresa, vantaggio della Svizzera con gol di Embolo, con un tocco sottomisura su assist di Ndoye. Immediata la reazione degli inglesi, che arrivano al pareggio nel giro di cinque minuti: tutto merito di Bukayo Saka, che dal vertice destro dell’area si accentra e azzecca un tiro perfetto, palla sul palo interno e poi in rete. Nei supplementari succede poco, Sommer respinge un tiro di Rice e un cross su corner di Shaqiri sbatte contro il palo. Si va ai rigori, pokerissimo inglese con cinque gol su cinque (a segno Palmer, Bellingham, Saka, Toney e Alexander-Arnold) mentre la Svizzera paga l’errore di Akanji seguito dalle trasformazioni ininfluenti di Shaar, Shaqiri e Admouni. Il ct inglese Southgate tira un sospiro di sollievo, ma ancora una volta la prestazione della sua nazionale non è stata convincente: non c’è un gioco brillante, non si vede freschezza atletica e i singoli più attesi non si sono ancora accesi. La Svizzera esce a testa alta, ha fatto più strada del previsto ma ora non può che essere rammaricata per non aver raggiunto una storica semifinale che sembrava vicina.SVIZZERA 6-4

