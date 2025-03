Serie A, Monza-Parma 1-1, Udinese-Verona 0-1, Milan-Como 2-1, Torino-Empoli 1-0

MONZA-PARMA 1-1

Armando Izzo firma il vantaggio per il Monza, ma Ange-Yoan Bonny risponde per il Parma: lo scontro diretto per la salvezza termina con un pareggio per 1-1. Gli emiliani proseguono nel loro momento positivo sotto la guida di Cristian Chivu, raccogliendo il quinto punto nelle ultime quattro partite con il nuovo allenatore, frutto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Il pari permette al Parma di raggiungere il Lecce a quota 25, ma rappresenta un’occasione mancata per tornare al successo in trasferta, che manca da novembre, e per staccare le dirette concorrenti. Il Monza, invece, sapeva di dover vincere a tutti i costi per alimentare le speranze di salvezza, ma il distacco di 10 punti appare ormai quasi insormontabile. Nesta si affida allo stesso undici che aveva messo in difficoltà l’Inter, ma il Parma si dimostra solido e ben organizzato, concedendo pochissimo. La partita è bloccata per oltre mezz’ora, poi cresce d’intensità. Il Monza passa al 60’ con Izzo sugli sviluppi di un corner, ma nel finale Bonny trova il pareggio con una grande giocata personale. Nel recupero entrambe le squadre temono di scoprirsi e il punteggio resta invariato, lasciando entrambe con l’amaro in bocca.

UDINESE-VERONA 0-1

Il Verona espugna Udine con il minimo scarto, grazie a una splendida punizione di Duda, e compie un passo forse decisivo verso la permanenza in Serie A. I padroni di casa, al contrario, appaiono spenti e incapaci di impensierire la retroguardia gialloblù, mettendo probabilmente fine alle residue ambizioni europee. Runjaic perde all'ultimo momento Thauvin per un problema al piede, concedendo così un’opportunità inaspettata a Sanchez. Sulle fasce del 4-4-2 agiscono Atta e Payero, mentre Zanetti deve fare a meno di Tengsted e lancia Mosquera in avanti, con Ghilardi al posto dello squalificato Valentini in difesa. Arbitraggio affidato ad Ayroldi, nato a Molfetta ma residente a pochi chilometri dallo stadio, tanto da poter raggiungere la partita in bicicletta. L’incontro parte a ritmi bassi e la prima vera occasione arriva al 22’, quando Lucca di testa manda alto su cross di Zemura. Kristensen, già ammonito, rischia il secondo giallo più volte. Runjaic lo sostituisce all’intervallo con Ehizibue, che subito sfiora il palo. Al 24' Duda, dopo un primo tentativo fuori misura, sblocca il match con una punizione perfetta. L’Udinese non reagisce e Montipò tocca il primo pallone con le mani solo nel recupero, a testimonianza dell’evanescenza offensiva friulana.





MILAN-COMO 2-1

Il Milan vince in rimonta con il Como e scavalca la Roma in classifica in attesa di sapere cosa faranno i giallorossi domani all'Olimpico contro il Cagliari. Nell'avvio occasione Milan con Musah al quarto minuto, che però spreca a porta quasi vuota mandando sul fondo il suo diagonale. Risponde il Como all'8' con un tiro poco convinto di Paz che finisce alto sulla traversa. Sempre il Como al 17' con Strefezza che però colpisce l'esterno della rete di Maignan. Alla mezz'ora Maignan salva su Paz, ma è Da Cunha a sbloccare il match con un piattone sinistro da poco fuori area che sorprende il portiere francese Maignan nell'angolino destro. Raddoppio sfiorato, solo grazie a Maignan il tiro di Kempf non entra in rete al 44'. Il raddoppio arriva nel secondo tempo e sempre a cura di Da Cunha a cinque minuti dall'inizio della ripresa con un bel diagonale sinistro solo sfiorato da Maignan. Il gol però viene annullato per fuorigioco dopo un ricorso al Var. Il Milan a sorpresa trova il pareggio al 53' con Pulisic con un gran diagonale sinistro teso in area. Al 69' ci prova Reijnders ma colpisce la traversa. E' Reijnders innescato da Abraham a trovare il vantaggio per il Milan al 76' con un destro centrale. Il Como resta in 10 nel primo dei sei minuti di recupero dopo l'espulsione di Dele Alli, all'esordio in Serie A.





TORINO-EMPOLI 1-0





Il Torino batte 1-0 l'Empoli, che rimangono terzultimi in classifica a -3 da Parma e Lecce. All'Olimpico Grande Torino va in scena una gara con pochissime emozioni, con il primo tempo che si chiude senza neanche un tiro in porta. Nella ripresa il Torino trova il vantaggio con un gran gol di Vlasic al 70', con un tiro dal limite che finisce nell'angolino della porta fei toscani. Il Torino sale a 38 punti, lontanto dalla zona retrocessione ma anche da una possibile qualificazione europea, mentre per l'Empoli la classifica si fa preoccupante.