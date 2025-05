Amazon Made in Italy Award: Remo Sartori riceve la menzione speciale “Customer obsession"

Lunedì 19 maggio, presso la sede del Ministero delle imprese e del Made in Italy a Roma, abbiamo partecipato all’ “Amazon Made in Italy Award”, un evento speciale in cui Amazon ha selezionato cinque piccole medie imprese attribuendo loro la menzione speciale “Customer obsession” per essersi distinte nel seguire uno dei principi di leadership di Amazon più rappresentativi: la cura e la dedizione verso il cliente finale. La prima che vi presentiamo è Remo Sartori, che disegna e realizza accessori maschili da cerimonia.





LA STORIA

Nata come spin-off digitale della piccola azienda di famiglia, Remo Sartori è frutto dell’inventiva e dell’ambizione di Maria Antonietta Orlando che non si è arresa alla crisi del settore, cercando con il proprio brand nuovi spazi e occasioni di visibilità. Sono queste le premesse con cui nel 2016 Remo Sartori approda su Amazon, offrendo ai clienti online la possibilità di ordinare cravatte, papillon e foulard personalizzati, rigorosamente Made in Corsano, comune in provincia di Lecce in cui ha sede il laboratorio sartoriale. Inizia così il suo successo sulle vetrine internazionali del negozio online: ad oggi circa il 40% del fatturato aziendale è registrato all’estero, in particolare negli Stati Uniti.





IL RICONOSCIMENTO DI AMAZON

Proprio per questo, l’azienda è stata premiata nella categoria “Paese che vai Italia che trovi” , che, in modo ironico e ispirandosi a un iconico modo di dire italiano, nasce per celebrare quelle aziende che su Amazon hanno trovato nel pubblico internazionale il principale target di riferimento. La vendita online e la vetrina Made in Italy su Amazon hanno così aiutato Maria Antonietta a preservare una tradizione sartoriale familiare lunga 30 anni.





LE PAROLE DI MARIA ANTONIETTA ORLANDO

Maria Antonietta Orlando, titolare di Remo Sartori, è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Niccolò Giustini e Diego Zappone, per raccontare la storia della sua azienda: «La nostra azienda è stata premiata nella categoria ‘Paese che vai Italia che trovi’ perché, pur essendo una micro impresa, noi siamo fortemente orientati al mercato estero e circa il 40% del nostro fatturato deriva dalle vendite che registriamo a livello internazionale soprattutto in America. Remo Sartori nasce come una piccola azienda italiana, fondata da me nel 2019 e produce e commercializza accessori per uomo in seta» ha spiegato Maria Antonietta Orlando. «Può essere considerata l’evoluzione digitale di quella che era l’azienda di famiglia, impiegata per conto terzi nel settore manifatturiero e tessile tradizionale. Remo Sartori risponde alla mia volontà di provare a salvaguardare una tradizione sartoriale familiare e territoriale che rischiava di sparire a causa della delocalizzazione dei grandi marchi. Così nel 2019 decisi di fondare il brand e iniziare a produrre e vendere online quello che già producevamo per altri marchi» ha spiegato Maria Antonietta Orlando. «Quando ho iniziato a vendere, l’ho fatto tramite un sito di proprietà. Però, mi sono accorta ben presto che le vendite faticavano ad arrivare. Avevo bisogno di un boost di credibilità e notorietà che da sola non riuscivo a ottenere, se non con grandi investimenti in pubblicità. Da qui l’idea di provare a ottenere questa credibilità appoggiandomi a chi era già credibile e noto molto più di me: Amazon, tramite la sua vetrina Made in Italy. Questa scelta mi ha poi ripagato perché nel tempo la credibilità e le vendite sono aumentate anche sul sito di proprietà e adesso siamo arrivati a vendere non solo in Italia, ma anche in Europa e in America. Tutta l’America per me rappresenta il classico “American dream”, che ha raggiunto il suo picco massimo quando tra gli acquirenti di Remo Sartori si sono aggiunti anche famosi divi di Hollywood» ha concluso Maria Antonietta Orlando in diretta su RTL 102.5.