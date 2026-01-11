Andrea Sempio intervistato a Verissimo su Canale 5

Andrea Sempio intervistato a Verissimo su Canale 5

Andrea Sempio intervistato a Verissimo su Canale 5 Photo Credit: ansa

Redazione Web

11 gennaio 2026, ore 19:25

L'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi si è raccontato a Silvia Toffanin: " Mi aspetto un rinvio a giudizio"

Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, ha tenuto una lunga intervista su Canale 5, nel corso del programma verissimo condotto da Silvia Toffanin.  "Sono un colpevole desiderato. Ci aspettiamo il rinvio a giudizio nel senso di arrivare ad un'udienza preliminare. Vedremo poi in udienza preliminare, noi puntiamo al proscioglimento. Non ci sembra che ci siano gli elementi per andare avanti al processo. La cosa assurda è che questa storia segue due strade. C'è una storia giuridica abbastanza lineare. Poi c'è la parte mediatica, con tifoserie schierate. Questa storia è diventata una serie tv. Una parte del pubblico ce l'ha con me, sono il colpevole desiderato. Nella vita di tutti i giorni non avverto odio. Sui social, invece, tantissimo. Quando escono notizie a me favorevoli, sui social si legge che c'è sotto qualcosa, c'è un trucco. C'è gente che vuole festeggiare la mia condanna. Ipotesi nuovi indagati? Vedremo, è una cosa su cui non so nulla. La mia accusa è in concorso con Stasi o con altri, vedremo se spunteranno questi altri. Per ora non è entrato nessun altro. E non so se ci saranno perché è una voce che è uscita dai giornali. Chi ha ucciso Chiara Poggi? Io ad oggi credo Alberto Stasi. Le sentenze hanno stabilito quello e -io non ho le competenze per metterlo in dubbio: per me la verità è quella.


Argomenti

Andrea Sempio
Garlasco
Verissimo

