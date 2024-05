Angelina Mango, annunciato il primo tour europeo in partenza questo autunno

In attesa di vederla giovedì sul palco della Malmö Arena nel corso della seconda semifinale dell’Eurovision, Angelina Mango ha annunciato il suo primo tour europeo, previsto per questo autunno. Il suo “European tour club” farà tappa in sei città: Monaco, Colonia, Londra, Bruxelles, Parigi e Barcellona. A fine mese, invece, uscirà l’album “Poké Melodrama”.

ANGELINA MANGO, IN AUTUNNO IL TOUR EUROPEO

Continua l’avventura europea di Angelina Mango. Dopo essersi esibita ai pre-party dell’Eurovision a Barcellona, Madrid, Londra e Amsterdam e in attesa di vederla in azione a Malmö, la cantautrice ha annunciato un tour che in autunno la porterà in sei città europee. Partirà il 30 ottobre dall’Hansa a Monaco di Baviera, per poi fare tappa a Colonia il 1 novembre, Londra il 3, Bruxelles il 4, Parigi il 9, per poi chiudere con la data dell’11 novembre a Barcellona. Prima di varcare i confini nazionali la voce di “La Noia” ha in programma una serie di date in Italia, tutte previste per ottobre, che la vedranno in scena a Roma, Napoli, Molfetta, Milano, Nonantola, Firenze, Padova, Venaria Reale.

IL NUOVO ALBUM DOPO L’EUROVISION SONG CONTEST

Oltre ai concerti, è in arrivo anche l’album di debutto. Dopo i due Ep del 2020 e 2023, “Monolocale” e “Voglia Di Vivere”, il 31 maggio uscirà “Poké Melodrama”. Il disco, annunciato sul palco del Fabrique di Milano, conterrà 14 tracce, tra cui le già note “La Noia”, “Fila Indiana” e “Che t’o dico a fa’”, più “Smile”, che aveva cantato in anteprima proprio durante lo show meneghino. La 22enne lucana è inarrestabile: solo la scorsa settimana era infatti uscita la versione spagnola de “La Noia” in duetto con Álvaro De Luna, cantautore spagnolo da oltre due milioni di ascoltatori mensili sulle piattaforme di streaming musicale e 13 dischi di platino. Giovedì sarà invece alla Malmö Arena nel corso della seconda semifinale dell’Eurovision: Angelina si esibirà soltanto per presentare il brano, poiché da regolamento l’Italia – insieme a Regno Unito, Germania, Francia e Spagna – è finalista di diritto. Per scoprire come si classificherà all’Eurofestival, bisognerà aspettare la serata finale di sabato 11: secondo i bookmakers, la trionfatrice di Sanremo ha buone possibilità di concorrere per il podio, insieme ai rappresentanti di Croazia e Svizzera.