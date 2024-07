Emis Killa presenta a RTL 102.5 “EM15”: «Sarà una grande evento per festeggiare insieme 15 anni di carriera. Ci saranno tanti ospiti e amici»

EM15

Emis Killa è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare l’evento “EM15” che si svolgerà il 2 settembre a Fiera Milano Live a Rho. Il rapper, che conta 28 dischi di platino e 22 dischi d’oro, festeggia 15 anni di carriera con uno show che ripercorrerà i suoi più grandi successi. Ai microfoni di RTL 102.5 ha raccontato: «Ho iniziato quando ero molto giovane. Tra poco festeggiamo 15 anni dall’uscita del primo disco ma in realtà militavo già nell’ambiente del rap da qualche anno. Ho iniziato ad approcciarmi al rap nel 2005, o forse fine 2004. Ho fatto più anni della mia vita dietro alla musica che quelli senza». «Abbiamo quindi organizzato questo concerto per festeggiare e ci saranno davvero tantissimi ospiti. Sarà una festa che vedrà tanti nomi che hanno colorato la mia carriera, sia gli storici, quindi quelli con cui ho anche un rapporto più umano, ma anche i “fratellini”, quelli con cui ho collaborato nell’ultimo periodo e che stimo comunque a livello umano» ha continuato. Vecchia e nuova scuola rap, icone della scena e nuove leve saliranno sul palco per Emis Killa, tra cui Salmo, Lazza, Geolier, Jake La Furia, J-Ax, Kid Yugi, Massimo Pericolo, Neima Ezza, Paky, Rhove e Sfera Ebbasta. In merito agli ospiti e allo show ha rivelato: «C’è un bel cast, per il momento ne abbiamo annunciati solo 11 di 15, ma sono già nomi molto forti e rilevanti. Sarà uno show unico e io sarò un po’ il telaio di questo concerto, ma ci saranno tante interazioni con gli ospiti e anche tra di loro. Per me è una bella prova di rispetto, gratitudine e tanta umanità, per chi assiste invece, sarà bello vedere tutti questi artisti insieme». Oltre alla battle di freestyle che aprirà l’evento come simbolo del muretto di San Babila che ha segnato il suo esordio, a Fiera Milano Live ci sarà spazio per un altro elemento imprescindibile della cultura hip hop e fondamentale per i primi passi dell’artista nel settore: saranno a disposizione dei fan dei pannelli con cui potersi divertire e intrattenere con l’arte dei graffiti.





Amicizie non solo sul palco

Come annunciato dallo stesso Emis Killa, prenderanno parte all’evento numerosi colleghi e amici. Durante The Flight, l’artista ha rivelato: «Tra di noi c’è comunque un rapporto che va oltre la musica, siamo delle persone che si conoscono e che si frequentano al di là di quello che succede sul palco. Massimo Pericolo, per esempio, è uno dei magici, degli amici veri che ho in questo ambiente. C’è anche Lazza, non poteva mancare. Come ha detto altre volte anche lui, io sono stato veramente il primo a inserirlo nei dischi e a portarlo in giro a suonare. Non l’ho aiutato perché ha fatto tutto con il suo talento, io gli ho fatto quasi da mentore e vederlo fiorire in questa maniera mi inorgoglisce ed è un doppio piacere invitarlo al concerto di settembre, sia per questo motivo che perché quello che ci ho visto io, l’hanno visto tutti gli altri».





L’universo femminile nel rap

In diretta su RTL 102.5, Emis Killa ha dato anche una sua opinione in merito all’avvicinarsi da parte delle ragazze al genere rap/trap: «Nel nostro genere musicale sono arrivate tante ragazze di recente, anche molto brave, e nascono delle possibilità di fare molte cose belle. Prima non era un universo molto seguito dalle donne, forse anche perché il nostro genere ha sempre avuto un linguaggio che non era così romantico e che non attirava. Adesso è una cosa sdoganata. Per esempio Madame, che è anche una carissima amica, è una dei miei artisti preferiti in Italia. Anche Anna ha un grande pubblico femminile e ci sta che il suo disco sia magari più dedicato alle ragazze, non tanto perché lei è una ragazza ma perché si rispecchiano nelle sue canzoni. Una donna forse non si rivede in quello che dico io. Ci sono tanti punti di riferimento femminili che stanno facendo bene il loro lavoro e stanno allargando ulteriormente il bacino d’utenza del rap italiano e io sono molto contento di questo. Sono curioso di vedere cosa accadrà negli anni a venire».