"50 anni a tutto rock" con Federico L’Olandese Volante, dal 2 aprile su Radiofreccia e in podcast su RTL 102.5 Play

Da mercoledì 2 aprile, ogni settimana, alle 16:45, Federico L’Olandese Volante sarà in onda su Radiofreccia - e in podcast su RTL 102.5 Play - con “50 anni a tutto rock”, un viaggio nel 1975, anno leggendario che ha regalato alcuni degli album più iconici della storia del rock. Un salto nel tempo per riscoprire quei dischi che nel 2025 compiono 50 anni, ma che continuano a influenzare generazioni di musicisti e appassionati.

Da capolavori immortali a dischi di culto per gli amanti del rock, con "50 anni a tutto rock" Federico L’Olandese Volante racconterà la storia, le curiosità e le tracce indimenticabili degli album pubblicati nel 1975. Il primo episodio sarà dedicato a “A Night at the Opera” dei Queen.

«L'idea è nata in occasione del 50° anniversario della radio libera, che iniziò a trasmettere con Radio Milano International il 10 marzo 1975, segnando l'inizio della libertà radiofonica in Italia. Nel 2025, ricorrono esattamente 50 anni da quel momento storico, e abbiamo pensato di rendere omaggio alla musica di quell'anno, che è stato particolarmente fertile, soprattutto nel mondo del rock. Nel 1975, infatti, sono usciti alcuni album fondamentali che quest'anno celebrano il loro cinquantesimo anniversario, tra cui “Born to Run” di Bruce Springsteen, “A Night at the Opera” dei Queen, “Wish You Were Here” dei Pink Floyd, “Chocolate Kings” della PFM, e molti altri. Ogni episodio sarà arricchito da dettagli e aneddoti, visto che molti di questi artisti li ho intervistati personalmente» - Federico L’Olandese Volante.

Per seguire “50 anni a tutto rock” basta andare su Radiofreccia (canale 258 del digitale terrestre e 738 di SKY) o su RTL 102.5 Play.