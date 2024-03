Annalisa premiata a Los Angeles con il Global Force ai Billboard Women In Music

Inarrestabile Annalisa. Dopo aver conquistato il podio sanremese con la sua Sinceramente – tra i 30 presentati alla kermesse, il brano è ad oggi il più passato in radio -, è volata a Los Angeles per ricevere il “Global Force Award” ai Billboard Women in Music 2024.

ANNALISA PREMIATA CON IL GLOBAL FORCE AWARD

Global Force Award: il premio designa l’artista che si è distinta nel suo ambito, d’ispirazione per le giovani generazioni. Ai Billboard Women in Music 2024, il prestigioso riconoscimento è andato ad Annalisa. “È un onore per me condividere questa serata con grandi artiste che ammiro tanto e che sono uno di motivi per cui anch’io sono un’artista”, ha detto ritirando il premio. “Vi racconterò in poche parole chi sono attraverso tre delle mie ultime canzoni. La prima, ‘Bellissima’, rappresenta il momento in cui ho iniziato a usare la luce per parlare di ombre e delusioni, senza paura e senza vergogna. La seconda, ‘Mon Amour’, parla della libertà dell’amore. Possiamo dire che è una canzone di lotta contro ogni discriminazione. Questa canzone ha riportato, dopo anni, una donna al primo posto nella classifica dei singoli in Italia. La terza, ‘Sinceramente’, è una lettera d’amore, ma il messaggio da condividere alla fine è più profondo: rivendico i miei sogni, il mio modo di vivere, i miei obiettivi, i miei spazi. Sono tua solo se sono libera. Penso che questa sia la magia della musica pop: diffondere messaggi con parole semplici e con un ritmo che ti fa ballare l’anima. Avere la possibilità di essere qui a nome del mio paese e condividere questi messaggi è per me la vittoria più luminosa. Grazie alla mia gente e alla mia squadra”, ha dichiarato dal palco dello YouTube Theater.

ANCHE KILYE MINOGUE , ICE SPICE E KAROL G PREMIATE DA BILLBOARD

Tante le stelle internazionali protagoniste della serata. Kilye Minogue ha ricevuto l’Icon Award; Maren Morris, il Visionary Award; Ice Spice, l’Hitmaker Award; Charli XCX, il Powerhouse Award; Young Miko, l’Impact Award; Victoria Monét, Rising Star Award; le NewJeans, il Group of the Year Award mentre a TEMS è andato il Breakthrough Award. Presente anche Karol G, designata Donna dell’Anno: “L’uscita del suo rivoluzionario album Mañana Será Bonito l’ha resa un’artista rilevante sia nelle classifiche inglesi che in quelle spagnole. Siamo davvero entusiasti di premiarla come Donna dell’Anno”, ha spiegato Hannah Karp, direttrice editoriale di Billboard US.