New Hit di RTL 102.5: da oggi in rotazione su RTL 102.5 “TONIGHT (Bad Boys: Ride Or Die)” dei Black Eyed Peas

Black Eyed Peas, El Alfa feat. Becky G: “TONIGHT (Bad Boys: Ride Or Die)”

Dopo l’incredibile successo della super hit radiofonica “RITMO (Bad Boys for Life)", i Black Eyed Peas tornano sulla scena musicale con una nuova canzone in collaborazione con El Alfa feat. Becky G, dal titolo “TONIGHT (Bad Boys: Ride Or Die)”. Scritta da Emmanuel Herrera Batista, Yonatan Goldstein, Phil Collins, Tony Banks, Mike Rutherford, William Adams, il brano è un estratto della colonna sonora del quarto capitolo della saga “Bad Boys”, che vede protagonisti Will Smith e Martin Lawrence. Il pezzo entrerà in rotazione radiofonica su RTL 102.5 da oggi, venerdì 4 luglio.





Black Eyed Peas tornano in Italia, il 16 luglio a Milano

Il trio di Los Angeles composto da Will.i.am, Apl.de.Ap e Taboo ha dettato il ritmo della cultura pop arrivando a far confluire influenze ibride di hip-hop, pop ed elettronica già dal 1995, incidendo brani destinati a rimanere nella storia della musica contemporanea, come "Let's Get It Started" e "I Gotta Feeling". Tra i più grandi artisti degli anni Duemila, i Black Eyed Peas sono diventati "il secondo artista/gruppo più venduto di tutti i tempi per brani scaricati" (Nielsen), entrando nella "Hot 100 Artists of the Decade" di Billboard. Il loro ottavo album in studio, "Translation" (certificato platino in Italia), pubblicato nel 2020, ha ottenuto un successo sbalorditivo, vantando collaborazioni con J Balvin, Ozuna, Maluma, Shakira, Nicky Jam e Tyga. L'album ha ottenuto 8 nomination ai Billboard Latin Music Awards, tra cui "Crossover Artist of the Year" e "Hot Latin Song of the Year" per "Ritmo" e una nomination ai 2021 Latin Music Awards per "Favorite Artists - Crossover". I singoli "Ritmo (Bad Boys For Life)" feat. J Balvin (2x Platino e Top 5 dell'Airplay radiofonico in Italia) e "Mamacita" feat. Ozuna e J. Rey Soul (3X Platino e Top 5 dell'Airplay radiofonico in Italia), hanno raggiunto il primo posto in tre classifiche di Billboard, numerose nomination ai premi e certificazioni d'oro, platino e diamante a livello globale. "Girl like me" feat. Shakira (certificato oro in Italia) si è aggiudicato il premio "Best Latin" agli Mtv Vma.