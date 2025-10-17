“ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE”: Irama presenta il nuovo album a RTL 102.5

Irama è stato ospite del programma The Flight su RTL 102.5, insieme a Matteo Campese e La Zac, per presentare ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE, il nuovo album che nasce da un periodo di isolamento creativo, in cui l’artista ha cercato il silenzio per ritrovare la voce. Irama sarà per la prima volta allo Stadio San Siro di Milano l’11 giugno 2026.

IL NUOVO ALBUM

ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE, il nuovo album di Irama uscito oggi, 17 ottobre, segna un ritorno profondo e necessario, un viaggio dentro sé stesso, alla ricerca del senso delle cose, della memoria, del tempo che passa e si trasforma. «Mi piaceva l’idea di questo eterno dualismo con cui conviviamo, e mi sembrava giusto raccontarlo in questo album. In questo lavoro racconto sfumature diverse, cercando di affrontare dei temi con delicatezza e nel massimo rispetto. Le canzoni, a volte, hanno bisogno di maturare, funzionano solo se sono autentiche. È giusto che abbiano il loro tempo e il loro spazio», racconta il cantautore a RTL 102.5.

L’album segna un ritorno profondo e necessario: un viaggio dentro sé stesso, alla ricerca del senso delle cose, della memoria, del tempo che passa e si trasforma. «Prima c’è stata tutta una ricerca musicale, il titolo è arrivato dopo, sono tre anni che non pubblico un disco. Mi è sempre piaciuto dare ai titoli un senso narrativo, immaginarli come se fossero i capitoli di un libro, con una connotazione quasi cinematografica. Infatti si arrabbiano sempre perché li faccio troppo lunghi!», continua.

LE COLLABORAZIONI

In ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE, Irama ha voluto al suo fianco alcune delle voci più rappresentative della musica italiana: Achille Lauro in Arizona, un duetto che fonde desiderio e istinto; Giorgia in Buio, dove l’amore e il dolore si confondono fino a diventare canto; ed Elodie in Ex, brano già ai vertici delle classifiche radiofoniche, un confronto acceso tra orgoglio e attrazione.

A RTL 102.5 Irama racconta le collaborazioni: «Sono molto contento di avere Giorgia in questo progetto. Lei ha una voce unica e ha interpretato questo brano in modo perfetto. Il testo è mio, ma la sua interpretazione mi ha davvero emozionato. È bello confrontarsi e dialogare, Giorgia è un’icona, un mito, e proprio per questo è una persona disponibile e con i piedi per terra, una qualità fondamentale in questo mestiere. Il resto sono solo orpelli. Elodie è meravigliosa. Ci siamo incontrati in questo territorio comune e abbiamo realizzato un video bellissimo. Con Achille Lauro è stato tutto molto naturale, c’è amicizia e rispetto. Il brano era nato a Los Angeles, poi ci siamo incontrati a Milano e l’abbiamo chiuso. La canzone ha quel sapore un po’ desertico, quel mood losangelino».

Tra le collaborazioni del progetto anche quella con il produttore e arrangiatore Davide Rossi, noto per i suoi lavori con artisti internazionali del calibro di Coldplay e Duran Duran, che firma Mi mancherai moltissimo, uno dei momenti più intensi dell’album.

IL PRIMO SAN SIRO E L’ARENA DI VERONA

Un assaggio di questo nuovo universo musicale è stato presentato in anteprima durante lo straordinario live all’Arena di Verona lo scorso 2 ottobre, un concerto sold out e visivamente potente, in cui Irama ha trasformato il palco in una vera e propria casa, tra emozione e intimità condivisa. «L’Arena è stata un’esperienza bellissima, un luogo sacro. Avere la fortuna di suonare lì è qualcosa di magico. Io adoro l’Arena»

Ora, quelle stesse canzoni, insieme ai brani più amati del suo repertorio – da Lentamente a Ovunque sarai, da Nera a La genesi del tuo colore – prenderanno nuova vita sul palco dello Stadio San Siro di Milano l’11 giugno 2026, per un evento unico prodotto da Vivo Concerti, destinato a scrivere una pagina memorabile della sua carriera. «Non vedo l’ora, San Siro è un tempio della musica, ed è giusto andare lì per celebrare. Sto già pensando al palco. È come suonare a casa, sono molto legato alle mie origini, e mi piacerebbe un giorno fare lo stadio a Monza. Vediamo, se le persone lo vorranno lo faremo. Quella è casa».

GLI INSTORE

Irama presenterà ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE al suo pubblico con tre speciali appuntamenti instore:

• Milano – Venerdì 17 ottobre, ore 17:30 @ Mondadori Duomo (Piazza del Duomo)

• Roma – Sabato 18 ottobre, ore 17:30 @ Discoteca Laziale (Via Giovanni Giolitti 263)

• Bari – Lunedì 20 ottobre, ore 17:30 @ La Feltrinelli (Via Melo da Bari 119)



