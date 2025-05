Antonio Conte fa il bis sulla panchina del Napoli. Massimiliano Allegrei dopo 11 anni torna al Milan

Massimiliano Allegri torna al Milan, Antonio Conte resta al Napoli. Il valzer delle panchine non si ferma e regala colpi di scena. Sino a qualche giorno fa sembrava impossibile o quasi che Antonio Conte potesse difendere lo scudetto appena conquistato, anche perché dietro l’angolo sembrava essere la Juventus, un suo chiodo fisso. Ed invece Aurelio De Laurentiis ha trovato gli argomenti giusti per continuare il loro cammino insieme: si parla di un budget di mercato di 150milioni di euro, con gli arrivi di De Bruyne a parametro zero e David a portata di mano. Avanti tutta, più forti di prima, l’annuncio del presidente del Napoli sul suo profilo X. Dopo 11 anni, torna invece sulla panchina del Milan, Massimiliano Allegri. Manca l’annuncio ufficiale, che invece c’è per l’addio a Sergio Conceicao. Per Allegri contratto di due anni con opzione per il terzo. La fumata bianca è arrivata dopo l’incontro con l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani. Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per l’approdo di Gianpiero Gasperini alla Roma. Nelle scorse ore, incontro positivo, ma non decisivo tra il condottiero dell’Atalanta e i vertici del club biancorosso. Gasperini si è preso un paio di giorni per dare l’assenso definitivo. Ore decisive anche per il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Resta un grande punto interrogativo su chi sarà il tecnico della Juventus nella prossima stagione: svanito il ritorno di Antonio Conte, salgono le quotazioni di Igor Tudor, che ha avuto il grande merito di centrare la qualificazione per la Champion’s. Ma non sono esclusi colpi di scena, come quello di un ritorno in Italia di Stefano Pioli.