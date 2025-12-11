Apprensione per Riccardo Chailly: accusa un malore mentre dirige Macbeth alla Scala e viene trasportato in ospedale
11 dicembre 2025, ore 01:26
Chailly, colpito dal malore che lo ha costretto ad interrompere la rappresentazione di 'Una lady Macbeth del distretto di Mcensk', al Teatro alla Scala di Milano
Riccardo Chailly aveva mostrato qualche segno di "stanchezza" agli orchestrali e già al primo intervallo, durato una decina di minuti più del previsto, era girata la voce che non si sentisse bene. Poi però il direttore d’orchestra, che ha da tempo un problema cardiaco che tiene sotto controllo, ha deciso di proseguire per i cinquanta minuti successivi fino al secondo intervallo. L’opera 'Una lady Macbeth del distretto di Mcesk', che lo scorso 7 dicembre ha inaugurato la stagione lirica del teatro La Scala con undici minuti di applausi, è stata alla fine interrotta ieri sera e il pubblico è tornato a casa. Nel frattempo alla Scala sono arrivate ambulanza e automedica a prestare i primi soccorsi e a portare il maestro in ospedale, al Monzino. Chailly è stato scortato fuori dalla buca e, sebbene avesse ancora l'intenzione di rientrare in scena, alla fine è stato costretto a fermarsi. A quel punto è stato portato via dai soccorritori. E, tra i loggionisti si sono levati cori di applausi, ai quali il direttore ha risposto salutando con un sorriso.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
E’ boom del turismo nei siti Unesco in Italia, ora la sfida è il riconoscimento per la cucina italiana
Da Pantelleria alle Colline del Prosecco Superiore di Conegliano e Valdobbiadene ai Pizzaiuoli Napoletani: il marchio Unesco fa registrare numeri in forte crescita del turismo in queste località, ma l’attenzione è già per il 10 dicembre, potrebbe arrivare il riconoscimento per la cucina italiana