Apprensione per Riccardo Chailly: accusa un malore mentre dirige Macbeth alla Scala e viene trasportato in ospedale

Riccardo Chailly aveva mostrato qualche segno di "stanchezza" agli orchestrali e già al primo intervallo, durato una decina di minuti più del previsto, era girata la voce che non si sentisse bene. Poi però il direttore d’orchestra, che ha da tempo un problema cardiaco che tiene sotto controllo, ha deciso di proseguire per i cinquanta minuti successivi fino al secondo intervallo. L’opera 'Una lady Macbeth del distretto di Mcesk', che lo scorso 7 dicembre ha inaugurato la stagione lirica del teatro La Scala con undici minuti di applausi, è stata alla fine interrotta ieri sera e il pubblico è tornato a casa. Nel frattempo alla Scala sono arrivate ambulanza e automedica a prestare i primi soccorsi e a portare il maestro in ospedale, al Monzino. Chailly è stato scortato fuori dalla buca e, sebbene avesse ancora l'intenzione di rientrare in scena, alla fine è stato costretto a fermarsi. A quel punto è stato portato via dai soccorritori. E, tra i loggionisti si sono levati cori di applausi, ai quali il direttore ha risposto salutando con un sorriso.