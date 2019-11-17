Arcelor Mittal, Vincenzo Boccia, subito lo scudo

Il governo nella partita con ArcelorMittal resta nel solco della via giudiziaria. Al momento sono due le inchieste aperte dai magistrati di Milano e Taranto, come ha sottolineato il ministro degli Esteri Di Maio. Non si esclude un ritorno al tavolo di confronto della famiglia Mittal con il premier Conte e, su questo, il presidente di Confindustria Boccia ha incalzato il governo, a partire dal rimettere immediatamente lo scudo penale perché senza quello nessun commissario e nessun privato firmerebbe alcunché. Intanto nella maggioranza si è aperto un fronte polemico sullo ius soli: l'idea rilanciata dal segretario del PD Zingaretti non è piaciuta ai 5 stelle: "Siamo sconcertati. C'è mezzo paese sott'acqua e uno pensa allo ius soli?".