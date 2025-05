Ardea: rapina fatale ad un distributore di carburanti, morto un dipendente, è caccia agli aggtessori

Un uomo è stato ucciso a coltellate durante una rapina al distributore di benzina Toil in via delle Pinete zona Tor San Lorenzo, frazione di Ardea vicino Roma . L'omicidio è avvenuto nella tarda mattinata, Il dipendente di un distributore di carburanti è stato ucciso durante una rapina computa da due motociclisti. La vittima è un trentacinquenne di origini indiane.

La vittima accoltellata durante una rapina

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti erano circa le ore 12, il trentacinquenne, che lavorava come dipendente di un distributore di carburanti, era in turno. ignoti, si pensa almeno due persone, hanno messo a segno una rapina alla pompa di benzina, con una dinamica ancora da ricostruire.

Il trentacinquenne, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è stato ferito gravemente, con diversi fendenti. Probabilmente avrebbe tentato di opporsi al tentativo di rapina. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza a sirene spiegate. Per la vittima però non c'è stato però nulla da fare per salvargli la vita, a causa delle ferite gravissime ed è deceduta. Poco distante dal luogo del delitto è atterrata anche un'eliambulanza.

Caccia agli aggressori: forse due fuggiti in moto

Presenti sul luogo del delitto i carabinieri della compagnia di Anzio e del Nucleo Investigativo di Frascati. I militari di Anzio coordinati dalla Procura della Repubblica indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto, hanno ascoltato alcune persone e acquisito le immagini delle telecamere. Le registrazioni sono al vaglio per capire se abbiano immortalato gli aggressori in fuga. Pare che si tratti di due persone, le quali subito dopo l'aggressione sono scappate a bordo di una moto. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati si sono occupati dei rilievi scientifici. I militari cercano i rapinatori e in queste ore sono stati disposti vari posti di blocco sul territorio della provincia di Roma, nel tentativo di intercettarli e fermarli