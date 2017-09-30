Arisa, dolce e romantica in "Ho cambiato i piani"

Il nuovo brano in uscita il 6 ottobre è nella colonna sonora dei film "Nove lune e mezza"

Arisa torna con un nuovo singolo "Ho cambiato i piani" dal 6 ottobre ed è contenuto nella colonna sonora della pellicola "Nove lune e mezza". La canzone è scritta da Niccolò Agliardi ed Edwyn Roberts, una dolce ballad tra pianoforte ed archi che esalta la preziosa voce di Arisa.

"Nove lune e mezza", in tutte le sale cinematografiche da giovedì 12 ottobre, è l’opera prima di Michela Andreozzi regista e co-interprete insieme a Claudia Gerini in questo viaggio al femminile alla scoperta degli infiniti modi di essere donne e madri.

