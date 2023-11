Arrestato il rapper Shiva con l'accusa di tentato omicidio: la scorsa estate sparò a due ragazzi ferendoli alle gambe

Il rapper Shiva, 24 anni, è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose: i fatti risalgono allo scorso 11 luglio, quando due ragazzi rimasero feriti alle gambe dopo un tentativo di aggressione ai danni dell’artista e dei suoi amici fuori dalla sede della casa discografica "Milano Ovest", a Settimo Milanese. La voce di “Auto Blu”, che tra pochi mesi diventerà padre, si trova ora in carcere a San Vittore.

L'AGGUATO RIPRESO DALLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA

Gli agenti della squadra mobile hanno ricostruito la dinamica della violenza scattata nel parcheggio della label "Milano Ovest" la scorsa estate: l’agguato sarebbe scattato dopo una lite nata sui social tra gruppi rivali. Poco dopo le 20 dell’11 luglio due giovani col volto coperto avevano sorpreso Shiva, al secolo Andrea Arrigoni, e i suoi amici nel parcheggio della label Milano Ovest, in via Cusago: dopo uno scontro a mani nude il rapper, come si vede nelle immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza della zona, aveva tirato fuori l’arma e sparato ai due in fuga, ferendoli alle gambe.