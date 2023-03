Arresti e repressioni in Russia: dalla piccola Masha al corrispondente americano del The Wall Street Journal

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

MASHA E ALEXEY, LA VITA ROVINATA DA UN DISEGNO CONTRO LA GUERRA

La follia di questo conflitto passa anche dal disegno della piccola Masha Moskaleva. Una rappresentazione innocente contro la guerra che viene condannata dalla stringente repressione russa. Quel foglio colorato dello scorso anno è costato alla tredicenne un internamento in una struttura di riabilitazione. Decisione arrivata dopo diverse perquisizioni, interrogatori e violenze ai danni del padre Alexey Moskalev, anche lui arrestato mentre la figlia veniva mandata in una struttura in una località sconosciuta.

I riflettori del mondo si sono riaccesi sulla vicenda poiché la bimba ha scritto una lettera proprio al padre lontano, condannato ieri a due anni di carcere per un post contro la guerra, ma fuggito il giorno prima dagli arresti domiciliari.

LA LETTERA

“Papi, ciao. Ti chiedo davvero di non ammalarti e di non preoccuparti. Io sto bene, ti amo tantissimo e so che tu non hai nessuna colpa, ti sostengo sempre, tutto ciò che fai è giusto”. Questo l’incipit della lettera che Masha ha dedicato al padre. Poi continua, cercando di incoraggiare il padre che la stessa figlia definisce un eroe: “Credo che andrà tutto bene e staremo insieme. Come mi ha scritto una donna, bisogna credere, sperare e amare, perché vince solo chi sa credere, sperare e amare. Un giorno ci siederemo a tavola e ricorderemo tutto”.