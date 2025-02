Atalanta: nuovo infortunio per Scamacca, si teme stop di due mesi Photo Credit: agenziafotogramma.it

Bruttissime notizie in casa Atalanta sul fronte degli infortuni.

Poco fa sono arrivati dettagli sulle condizioni fisiche di Gianluca Scamacca.

L'infortunio di Scamacca

Il centravanti era tornato in campo sabato contro il Torino dopo uno stop di 6 mesi, entrando nel finale di gara al posto di Retegui.

Ora un nuovo infortunio, che potrebbe tenerlo fuori fino al termine della stagione.

Infatti, secondo quanto emerso dagli esami strumentali, il calciatore 256enne ha rimediato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale destro.

Si è in attesa di consulenza specialistica.

I tempi di recupero saranno da accertare nei prossimi giorni, ma lo stop non si prospetta breve.

Di sicuro si tratta di una tegola per Gian Piero Gasperini, che in questa decisiva fase della stagione dovrà fare a meno anche di altri top player presenti in rosa.

Atalanta: emergenza infortuni

Il portiere Carnesecchi ha rimediato una lesione di basso grado fasciale dell'adduttore lungo destro, mentre il difensore Kolasinac una lesione di primo grado del bicipite femorale destro.

I tempi di recupero per entrambi si aggirano intorno alle 2-3 settimane, anche se lo staff medico si pronuncerà più precisamente soltanto tra qualche giorno.

Carnesecchi e Kolasinac ma lo staff medico della Dea navigherà a vista per il rispettivo recupero. Salteranno certamente le sfide di coppa contro Bologna e Brugge, oltre che alle gare di campionato contro Verona e Cagliari. La speranza per i tifosi orobici è di ritrovarli in tempo per il ritorno del playoff di Champions League del 18 febbraio.

Atalanta, l'ultimo colpo di mercato

L'unico sorriso per Gasperini arriva dal mercato. Infatti, poco fa è stato ufficializzato l'ingaggio del difensore Stefan Posch, chiamato a prendere il posto di altri due infortunati, Odilon Kossounou e Giorgio Scalvini.

Classe 1997, il difensore, giunge a Bergamo dal Bologna a titolo temporaneo fino al termine della stagione con diritto di riscatto. 1 milione per il prestito e 7 per il cartellino qualora dovesse essere acquistato in estate il prezzo dell'affare.

Il nazionale austriaco di proprietà del club rossoblu ha firmato ieri in tarda serata, prima di sottoporsi oggi alle visite mediche, dopo un tentativo in extremis dell'Hoffenheim, sua ex società, di intromettersi nelle trattative.

Nei giorni scorsi a Bergamo è invece arrivato Daniel Maldini, dal Monza.