Atp Finals: Jannik Sinner campione per la seconda volta consecutiva. Alcaraz battuto in due set

Nicolò Pompei

16 novembre 2025, ore 21:43 , agg. alle 22:21

Finale splendida all'Inalpi Arena. Sinner si conferma campione a Torino vincendo in poco più di due ore di gioco. 7-6, 7-5 il risultato finale

In una finale di altissimo livello, Jannik Sinner ha conquistato per la seconda volta consecutiva le Nitto ATP Finals, superando il rivale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(4), 7-5. La sfida si è disputata all’Inalpi Arena di Torino davanti a un pubblico infuocato che ovviamente ha spinto il tennista azzuro dal primo all'ultimo momento del match. Sinner ha mostrato sangue freddo nei momenti chiave, salvando un set point nel primo set e sfruttando il tie-break per prendere il comando. Nel secondo set, lo spagnolo ha cercato di reagire ma l’italiano ha mantenuto un livello altissimo, piazzando il break decisivo sul 5-5 e chiudendo poco dopo. Questa vittoria conferma il dominio di Sinner nelle competizioni indoor: anche stavolta ha concluso il torneo imbattuto. Il premio è stato storico: Sinner ha guadagnato circa 5,07 milioni di dollari, una cifra record. 


SINNER: "SEMBRAVA DI STARE IN UN CAMPO DA CALCIO"

"Complimenti a Carlos per l'anno, sei il giocatore di riferimento per me e non solo. Giocatore energetico e spettacolare, hai avuto un anno fantastico, merito tuo e del tuo team. Hai vinto tanto, hai meritato di essere il numero 1 del mondo. Ci vedremo nel 2026. Grazie al mio team che mi ha portato a questo livello, abbiamo fatto un lavoro eccezionale. Mi sento a casa in Italia, grazie al pubblico. E' stata un'atmosfera incredibile, sembrava di stare in un campo da calcio. Sono contento di darvi qualcosa di positivo" 


ALCARAZ: "JANNIK HA MERITATO DI VINCERE"

"Sono contento del livello che ho avuto, ho giocato contro qualcuno che non perde mai a livello indoor. Ha meritato con il suo team, ogni volta torna più forte. Complimenti per il livello, se perde una partita è sempre più forte. E' stato un grande anno, ora è il momento di riposarti. Prepariamoci bene per il 2026, ci vediamo l'anno prossimo. Grazie a Torino, avete tifato per Jannik ma avete mostrato rispetto anche per me. Grazie ancora"

Argomenti

Alcaraz
Atp Finals
Finale
Sinner

