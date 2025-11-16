Atp Finals: Jannik Sinner campione per la seconda volta consecutiva. Alcaraz battuto in due set

In una finale di altissimo livello, Jannik Sinner ha conquistato per la seconda volta consecutiva le Nitto ATP Finals, superando il rivale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(4), 7-5. La sfida si è disputata all’Inalpi Arena di Torino davanti a un pubblico infuocato che ovviamente ha spinto il tennista azzuro dal primo all'ultimo momento del match. Sinner ha mostrato sangue freddo nei momenti chiave, salvando un set point nel primo set e sfruttando il tie-break per prendere il comando. Nel secondo set, lo spagnolo ha cercato di reagire ma l’italiano ha mantenuto un livello altissimo, piazzando il break decisivo sul 5-5 e chiudendo poco dopo. Questa vittoria conferma il dominio di Sinner nelle competizioni indoor: anche stavolta ha concluso il torneo imbattuto. Il premio è stato storico: Sinner ha guadagnato circa 5,07 milioni di dollari, una cifra record.





SINNER: "SEMBRAVA DI STARE IN UN CAMPO DA CALCIO"

"Complimenti a Carlos per l'anno, sei il giocatore di riferimento per me e non solo. Giocatore energetico e spettacolare, hai avuto un anno fantastico, merito tuo e del tuo team. Hai vinto tanto, hai meritato di essere il numero 1 del mondo. Ci vedremo nel 2026. Grazie al mio team che mi ha portato a questo livello, abbiamo fatto un lavoro eccezionale. Mi sento a casa in Italia, grazie al pubblico. E' stata un'atmosfera incredibile, sembrava di stare in un campo da calcio. Sono contento di darvi qualcosa di positivo"





ALCARAZ: "JANNIK HA MERITATO DI VINCERE"

"Sono contento del livello che ho avuto, ho giocato contro qualcuno che non perde mai a livello indoor. Ha meritato con il suo team, ogni volta torna più forte. Complimenti per il livello, se perde una partita è sempre più forte. E' stato un grande anno, ora è il momento di riposarti. Prepariamoci bene per il 2026, ci vediamo l'anno prossimo. Grazie a Torino, avete tifato per Jannik ma avete mostrato rispetto anche per me. Grazie ancora"