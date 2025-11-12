ATP Finals: Rimonta incredibile di Musetti contro De Minaur, vince anche Alcaraz. Bolelli e Vavassori in semifinale
12 novembre 2025, ore 01:20
Musetti supera i problemi fisici e sogna la semifinale. Alcaraz ad un passo dalla certezza di chiudere da numero 1.
ALCARAZ SOFFRE MA BATTE FRITZ
Il match di Carlos Alcaraz contro Taylor Fritz ha offerto uno spettacolo intenso ed equilibrato: Alcaraz ha perso il primo set al tie-break, mostrando inizialmente qualche difficoltà — in particolare al servizio — mentre Fritz sembrava in pieno controllo. Tuttavia, lo spagnolo ha saputo cambiare marcia nel secondo set: emblematico è stato quel game di servizio durato circa 14 minuti, che ha rappresentato la svolta. Da quel momento in poi Alcaraz ha preso il controllo anche del terzo set (6-3), e grazie a una miscela di resilienza mentale e qualità tecnica ha conquistato una vittoria fondamentale. Se vincerà anche la prossima sarà matematicamente numero 1 del mondo a fine anno.
STORICO TRAGUARDO PER BOLELLI E VAVASSORI
Nel doppio azzurro, la coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha centrato un risultato di grande rilievo battendo la coppia Granollers/Zeballos: dopo aver già fatto bene nell’apertura del girone, oggi con un’altra prestazione solida hanno archiviato la qualificazione alle semifinali del torneo. La coppia italiana, forte del sostegno del pubblico torinese e di una condizione di fiducia crescente, ha dunque qualità e ritmo per puntare ad andare ancora più avanti in questa manifestazione. L'Italia non era mai riuscita a portare una coppia in semifinale alle ATP Finals.
MUSETTI SOGNA LA SEMIFINALE
Infine, l'impresa di Lorenzo Musetti: opposto ad Alex de Minaur, ha rimontato da 3-5 nel terzo set per imporsi 7-5, 3-6, 7-5, meritandosi la prima vittoria in carriera al torneo. Musetti grazie ad una straordinaria forza mentale ha superato qualche problema fisico e spinto dal calore del pubblico è riuscito a vincere la partita. Con questo successo Musetti rilancia le sue speranze di qualificazione alle semifinali, ora si giocherà tutto nell'ultima sfida contro Carlos Alcaraz.
