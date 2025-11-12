ATP Finals: Rimonta incredibile di Musetti contro De Minaur, vince anche Alcaraz. Bolelli e Vavassori in semifinale





ALCARAZ SOFFRE MA BATTE FRITZ

Il match di Carlos Alcaraz contro Taylor Fritz ha offerto uno spettacolo intenso ed equilibrato: Alcaraz ha perso il primo set al tie-break, mostrando inizialmente qualche difficoltà — in particolare al servizio — mentre Fritz sembrava in pieno controllo. Tuttavia, lo spagnolo ha saputo cambiare marcia nel secondo set: emblematico è stato quel game di servizio durato circa 14 minuti, che ha rappresentato la svolta. Da quel momento in poi Alcaraz ha preso il controllo anche del terzo set (6-3), e grazie a una miscela di resilienza mentale e qualità tecnica ha conquistato una vittoria fondamentale. Se vincerà anche la prossima sarà matematicamente numero 1 del mondo a fine anno.





STORICO TRAGUARDO PER BOLELLI E VAVASSORI

Nel doppio azzurro, la coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha centrato un risultato di grande rilievo battendo la coppia Granollers/Zeballos: dopo aver già fatto bene nell’apertura del girone, oggi con un’altra prestazione solida hanno archiviato la qualificazione alle semifinali del torneo. La coppia italiana, forte del sostegno del pubblico torinese e di una condizione di fiducia crescente, ha dunque qualità e ritmo per puntare ad andare ancora più avanti in questa manifestazione. L'Italia non era mai riuscita a portare una coppia in semifinale alle ATP Finals.





MUSETTI SOGNA LA SEMIFINALE

Infine, l'impresa di Lorenzo Musetti: opposto ad Alex de Minaur, ha rimontato da 3-5 nel terzo set per imporsi 7-5, 3-6, 7-5, meritandosi la prima vittoria in carriera al torneo. Musetti grazie ad una straordinaria forza mentale ha superato qualche problema fisico e spinto dal calore del pubblico è riuscito a vincere la partita. Con questo successo Musetti rilancia le sue speranze di qualificazione alle semifinali, ora si giocherà tutto nell'ultima sfida contro Carlos Alcaraz.