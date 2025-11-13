ATP Finals: Sinner batte Zverev e vola in semifinale. Shelton eliminato

Un'altra grande prova di forza del tennista azzurro. Zverev battuto 6-4, 6-3. E' già in semifinale da primo classificato


JANNIK FREDDO E LUCIDO

A Torino Jannik Sinner ha offerto una prestazione di altissimo livello battendo Alexander Zverev con un netto 6-4, 6-3, assicurandosi la qualificazione alle semifinali con un turno d’anticipo. L’altoatesino ha dominato il match grazie a un servizio impeccabile e ad una gestione lucida dei momenti chiave, trovando 2 break decisivi, uno nel primo set e uno nel secondo mantenendo poi il controllo con autorevolezza. Spinto dal calore del pubblico di casa, Sinner ha mostrato una combinazione di potenza e freddezza che conferma la sua maturità tattica e mentale, imponendosi su un Zverev incapace di reggere il ritmo e l’intensità del numero 1 italiano. Questa vittoria non solo rafforza la sua leadership nel girone “Björn Borg”, ma consolida la sensazione che Sinner sia oggi l'uomo da battere. Jannik giocherà l'ultimo match del giorne contro Shelton venerdì pomeriggio. 


ELIMINATO SHELTON

 Félix Auger‑Aliassime ha mostrato ancora una volte le sue enormi qualità: dopo aver perso il primo set 4-6 contro Ben Shelton, il canadese ha reagito con grinta e lucidità vincendo il secondo al tie-break 7-6(7) e chiudendo il terzo 7-5, conquistando così una vittoria fondamentale nel Girone “Björn Borg” che lo tiene vivo nella corsa alle semifinali. Shelton aveva preso il controllo iniziale con un break nel quarto gioco, ma Auger-Aliassime è rimasto aggrappato al match: nel secondo set ha dimostrato nervi d’acciaio e nel terzo è riuscito a strappare il servizio all’americano proprio nel momento decisivo, dopo due ore e venticinque minuti di battaglia. Ora il canadese si giocherà tutto contro Zverev. 


