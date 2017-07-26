Attacco hacker a Unicredit, violati 400mila profili clienti

Ma la banca rassicura, codici e password al sicuro, nessuna operazione sui conti possibile senza autorizzazione

Sono 400 mila i clienti UniCredit fatti oggetto di un attacco hacker messo a segno attraverso un partner commerciale esterno italiano, ne ha dato notizia la stessa banca in una nota. L’intrusione ha riguardato dati anagrafici e codici Iban ma a quanto pare nessun codice o password che permetta di operare senza autorizzazione sui conti correnti. La banca ha spiegato che contatterà i clienti interessati ma che, per ragioni di sicurezza, non saranno utilizzate posta elettronica o telefonate dirette, e mette a disposizione dei clienti che cerchino informazioni un numero verde dedicato (800323285). Non sarebbe la prima violazione subita dall’istituto di credito, attaccata già a settembre e ottobre dello scorso anno. L’attacco reso noto oggi sarebbe avvenuto a giugno e luglio di quest'anno.

