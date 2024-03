Processo Impagnatiello: oggi la testimonianza della sorella di Giulia Tramontano, Chiara

Una testimonianza toccante ma lucida quella che Chiara, sorella di Giulia Tramontano ha reso in aula nella quarta udienza del processo ad Alessandro Impagnatiello. Dal suo racconto emerge che la relazione tra la sorella e l’uomo, accusato di averla uccisa, al settimo mese di gravidanza, era problematica. Che a Giulia era noto che Impagnatiello la tradiva, che la gravidanza non era stata ben accolta in principio dall’uomo tanto che Giulia avrebbe voluto abortire ma poi fu lo stesso Impagnatiello a convincere la sua compagna a non farlo. "Un modo per rassicurare noi familiari", ha detto Chiara Tramontano, "E' stato come buttare acqua sul fuoco, ha portato un po' di quiete anche a noi familiari, eravamo pronti a supportarli". Chiara ha anche raccontato di come sua sorella si lamentasse per ciò che mangiava e beveva: "Tutto ha un sapore strano. L’acqua odora di candeggina, diceva Giulia" ha aggiunto Chiara spiegando che Giulia soffriva di costanti e forti dolori allo stomaco per cui non trovava sollievo . Impagnatiello è accusato di aver avvelenato per mesi la vittima con del topicida.

Una relazione incerta

Chiara Tramontano ha descritto la relazione tra sua sorella e l'uomo che l'ha uccisa: altalenante, incerta a causa del comportamento poco lineare di Impagnatiello. Inoltre, tra i due "c'erano degli attriti frequenti sugli orari di lavoro e sul tenore di vita della loro coppia, lei era annoiata e lui era spesso assente in settimana e nel weekend preferiva restare a casa". "Io ero in disaccordo che lei continuasse a stare con lui, io credevo che lui l'aveva tradita ma lei era innamorata", ha detto ancora la ragazza che poi ha parlato del dolore della sua famiglia: "Ora ci facciamo forza, siamo più uniti di prima, non ci saranno più occasioni da festeggiare, dobbiamo accettare che dovremmo andare al lavoro e al cimitero. Lavoro e cimitero. Dobbiamo accettare il dolore, la perdita e la rabbia"