Maturità: per la seconda prova scritta, Greco al Classico con Platone, Matematica allo Scientifico

Si svolge oggi una delle prove più temute quella di indirizzo, che vede i maturandi alle prese con le materie caratterizzanti del loro percorso di studi: così gli studenti del Liceo Classico hanno dovuto tradurre un brano attribuito al filosofo Platone, quelli dello Scientifico, compresi gli indirizzi Scienze Applicate e Sportivo, si sono cimentati con un compito di Matematica che comprendeva due problemi e otto quesiti, tra cui una serie di prove di geometria, equazioni e funzioni. Platone non "usciva" dal 2010 diventando così l'autore più proposto nelle maturità classiche moderne, con tre apparizioni (2024-2010-2004). Dietro di lui, Aristotele e Luciano, fermi a quota due.

Dewey allo Scienze Umane

I maturandi del Liceo delle Scienze Umane hanno svolto un compito sulla pedagogia del filosofo John Dewey, in cui si fa riferimento anche al metodo didattico e pedagogico Montessori. Al Liceo Linguistico invece lo scritto deve essere redatto nella terza lingua studiata durante il percorso di studi. Per l'Artistico, oggetto della prova sono le Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi, per il liceo Musicale, Teoria, Analisi e Composizione e per il liceo Coreutico, Tecniche della danza.