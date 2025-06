Maturità 2025: oggi le riunioni preliminari delle commissioni, per l'avvio delle prove scritte e per il calendario degli orali

L’esercito di maturandi è sotto pressione, come le pattuglie delle commissioni , che da oggi hanno cominciato la loro missione.L' esame di maturità vedrà impegnati, da mercoledì 18 giugno alle 8,30 con la prima prova scritta, 524.415 studenti esaminati da 13.900 commissioni per un totale di 27.698 class i. Questa mattina si è tenuta la riunione plenaria dei presidenti e dei commissari che segna, il vero avvio ufficiale delle operazioni legate all'esame; una riunione che è sempre complessa, in cui ci sono incombenze burocratiche ma si comincia a conoscere anche la classe nella sua totalità. Ogni commissione ha stabilito la data di inizio dei colloqui orali per le proprie classi, che orientativamente prende l'avvio dal 23 giugno ma che ogni istituto gestisce autonomamente. Con il sorteggio inoltre, è stato stabilito l'ordine di convocazione dei candidati in base alla lettera alfabetica. Salvo necessità particolari , non possono essere convocati più di 5 candidati al giorno ; gli orali dureranno fino a circa la metà di luglio .

Come ci si agita nelle ore prima dell’esame

In queste ore, tra ansia, ripasso forsennato, o astensione e relax per overbooking, e riti scaramantici, impazza il toto tracce: Gabriele D'Annunzio e l'Intelligenza Artificiale si confermano in pole position anche in questi frangenti.. Tra i possibili argomenti per il testo argomentativo, si fa poi strada il doppio anniversario degli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e, parallelamente, dalla morte di Hitler e Mussolini, da considerare come spunto per un ragionamento di più ampio respiro sull'attuale scenario di conflittualità mondiale, inasprita dalle più recenti vicende. Restando in tema di attualità, ecco che appare viva l'ipotesi di una traccia sulla Chiesa in virtù dell'anno giubilare ma soprattutto dell'avvicendamento sul soglio pontificio. Poi spunta anche una traccia sull'Europa: due gli anniversari, 40 anni dal trattato di Schengen e 75 dalla dichiarazione di Schumann. E risuona sempre l’ascolto di 'Notte prima degli esami', anche dopo oltre 40 anni, che resta il brano più amato dai maturandi. Il fatto coincide con Antonello Venditti che fa sold out alle terme di Caracalla a Roma, in questi giorni, precisamente il 17, 19 e 21 giugno.

Le solite strategie anche nell’era dell’intelligenza artificiale

I maturandi si attrezzano per poter eventualmente copiare: da un sondaggio del portale Skuola.net emerge che anche nelle nuove presenze, come l'intelligenza artificiale, i tradizionali bigliettini restano i più gettonati, battendo persino ChatGPT e simili. Forse perché, alla fine, il timore di essere beccati con lo smartphone supera il vantaggio di avere una risposta pronta in tasca, soprattutto quando il rischio è quello di vedersi annullare la prova. Per scacciare ansie e paure vengono in aiuto anche santini e riti scaramantici, con la spiritualità che sembra avere la meglio: più di 1 su 3 si è preparato per l'esame attraverso preghiere, riti, fioretti e partecipazioni ai pellegrinaggi, magari con il Giubileo. Esiste pure il solito ampio ventaglio di preparativi scaramantici: ben il 36% degli studenti - più di uno su tre - si presenterà nei giorni delle prove con indosso un accessorio o un capo di abbigliamento ritenuto portafortuna. C'è poi chi si affiderà a piccoli rituali personali: l'8% ripeterà gli stessi gesti compiuti in passato, il 9% porterà con sé un oggetto di famiglia carico di valore simbolico.Ma C'è anche chi cercherà di sedersi vicino al compagno "che porta bene" (6%), chi tenterà di scegliere un banco ritenuto particolarmente "fortunato" (5%) e chi (il 4%) si presenterà all'esame con una "penna benedetta".