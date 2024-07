Due studiose italiane vincono l'Oscar della matematica: saranno premiate al Congresso europeo di Siviglia

A soli 31 anni Cristiana De Filippis , nata a Bari, già premiata a Oxford per le sue ricerche e inserita nella lista delle 100 italiane di successo del 2023, entra nell'empireo della Matematica europea. Oggi considerata una delle principali esperte di regolarità per equazioni differenziali, è docente e ricercatrice di Analisi Matematica dell'Università di Parma. De Filippis è anche fra le persone più citate della Matematica mondiale nella sua generazione, secondo la banca dati dell’ American Mathematical Society . L'altra vincitrice italiana dell'Oscar europeo della Matematica (e di un assegno di ricerca di 5mila euro) è Maria Colombo, 35 anni, che dal 2021 è professoressa ordinaria di Analisi Matematica presso il Politecnico di Losanna , in Svizzera

E' decisamente una buona notizia per un Paese come il nostro, dove la Matematica è tradizionalmente una disciplina ritenuta troppo complessa e dove, secondo i risultati delle ultime prove nazionali Invalsi , restano gap considerevoli nelle competenze tra gli studenti del Sud e del Nord. Due giovani studiose sono arrivate ai vertici della Matematica europea, vincendo il premio dell 'Ems , l' European Mathematical Society

Medaglie prestigiose

I Premi EMS (che comprendono un riconoscimento in denaro di 5000 euro), ricevuti a Siviglia da Cristiana De Filippis e Maria Colombo, sono considerati i più importanti e prestigiosi riconoscimenti della Matematica europea e comunemente visti come i più probabili predittori della Medaglia Fields (considerata il Nobel della Matematica) riconosciuta a matematici di età inferiore a 40 anni in occasione del Congresso internazionale dei matematici della International Mathematical Union. Solo due italiani hanno vinto la Medaglia Fields: Enrico Bombieri nel 1974 ed Alessio Figalli nel 2018.

A Bologna il prossimo "Europeo della Matematica"

Ma non sono finite qui le buone notizie per la Matematica italiana a livello europeo. Durante l'ECM 2024 arriva infatti l'annuncio che sarà l'Italia a ospitare la prossima edizione del Congresso Europeo dei matematici, che si ritroveranno nel 2028 a Bologna, città che nell'assemblea del Council dell'EMS ha prevalso su Londra per 50 voti a 16.