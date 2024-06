Olimpiadi 2024: consegnato dal Presidente Mattarella il tricolore agli azzurri Tamberi ed Errigo

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale gli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Alla guida della rappresentanza, composta anche da tecnici e dirigenti, c'erano il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Nel corso della cerimonia, aperta dall'Inno nazionale eseguito dalla Banda Musicale Interforze e dalla proiezione di un video celebrativo delle medaglie di Tokyo 2021, sono intervenuti il Presidente Malagò, il Presidente Pancalli e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Il Presidente Mattarella ha consegnato la Bandiera italiana agli Alfieri della squadra olimpica, Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi, e agli Alfieri della squadra paralimpica, Luca Mazzone e Ambra Sabatini. L'incontro si è concluso con l'esecuzione dell'Inno dei Giochi Olimpici.

Le parole di Gianmarco Tamberi

"Grazie Presidente di essere stato al nostro fianco agli Europei, che sono stati da record per l'Italia. Quando stavo uscendo a 2 metri e 29 avrà tremato e io con lei, ma sapevo che non potevo non vincere l'oro". Così Gianmarco Tamberi si è rivolto al Presidente della Repubblica, Mattarella: "Sogno di portare la bandiera del Paese più unito al mondo. Ricevere da lei il tricolore e un onore inimmaginabile. siamo ambasciatori di perseveranza e volontà - ha proseguito Tamberi - Le do la mia parola che faremo di tutto per sorprendervi e rendere orgoglioso lei e tutti gli italiani, lottando sempre fino in fondo. Le prometto che mai ci faremo schiacciare dalla paura di non farcela"

Le parole di Arianna Errigo

"Essere qui è un'emozione immensa. Quando l'ho saputo non riuscivo a dormire e con due bambini non è facile. Diventare mamma mi ha reso la vita difficile per incastrare tutto, tra figli e allenamenti. Ma ho creduto di.potercela fare e ora eccomi qui". Lo ha detto, senza riuscire a trattenere le lacrime, Arianna Errigo, portabandiera dell'Italia a Parigi 2024, parlando dopo aver ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il tricolore. "Mi sento un'atleta più matura e una mamma più felice"