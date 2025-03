Palermo: 45enne morto dopo una lite in strada a Partinico, fermati due fratelli, accusati di omicidio

Una lite stradale, forse per una mancata precedenza si è trasformata in un pestaggio costato la vita a Gioacchino Vaccaro, morto a 45 anni a Partinico in provincia di Palermo. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la vittima sarebbe stata presa a calci e pugni da Leonardo e Antonino Failla, due fratelli che erano a bordo di due auto e sono stati rimproverati dal 45enne. Ci siamo solo difesi, hanno affermato gli aggressori,che si sono costituiti. Sarebbero stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza della zona. Gioacchino Vaccaro è morto in ospedale, dove era andato dopo la lite e dove ha avuto un malore. La procura di Palermo ha disposto l’autopsia.





Lite e aggressione fatale

I Failla sarebbero stati in macchina con le loro famiglie quando hanno incrociato Vaccaro in macchina con moglie e figlio (inizialmente si era detto che la vittima camminava in strada con la moglie e aveva intimato ai due che lo avevano superato di rallentare). Forse per motivi di precedenza è nato un diverbio, gli automobilisti sono scesi e hanno cominciato a litigare violentemente. Dopo la rissa gli indagati si sono allontanati e Vaccaro e i suoi sono andati in ospedale dove il fruttivendolo, colto da malore, è morto. I due fratelli si sono poi presentati in caserma per raccontare la loro versione dei fatti sostenendo di essersi solo difesi e che ad aggredirli violentemente era stato per primo il figlio della vittima a cui poi si era aggiunto il padre. I Failla sono figli di un giocatore di calcio del Partinico Audace molto noto in paese.