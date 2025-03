Dopo il fine settimana di piogge, ecco la tregua con aria asciutta e gelida in arrivo dai Balcani

Dopo un fine settimana segnato dall'emergenza piogge in particolare in Toscana ed Emilia Romagna, oggi e domani martedì 18 si può tirare un sospiro di sollievo, anche se su alcune regioni il sole farà fatica ad imporsi a causa di una maggiore presenza di nubi.

Ancora nuvole sul Nord est, centro adriatico e sud

Le più colpite dalla variabilità sono le regioni del Nord-est, su gran parte del distretto adriatico e su alcune aree del Sud. Le nubi potranno dar luogo anche a qualche fenomeno sparso, come nevicate sui rilievi alpini centro-orientali, piogge sul Friuli Venezia Giulia, qualche piovasco nelle zone interne di Marche e Abruzzo, e locali spruzzate di neve sulla dorsale appenninica centrale, a quote piuttosto interessanti per il periodo, generalmente comprese tra i 1200 e i 1400 metri

Freddo invernale

Poi nei prossimi giorni, almeno fino a venerdì 21, le piogge lasceranno il posto a un clima più asciutto. Ma attenzione, perché saranno le temperature a scendere. E' in arrivo infatti una vera e propria "sciabolata artica" , aria gelida di origine balcanica che porterà un sensibile calo termico, in particolare al Sud e sulla Sicilia dove nei giorni scorsi si sono toccate punte anche di 28-29°C: sarà soprattutto su queste zone che le temperature crolleranno di una decina di gradi ma con i valori diurni comunque superiori alle medie del periodo. Discorso diverso per le regioni settentrionali dove da martedì 18 marzo si farà sentire la massa d'aria fredda con i valori diurni che faranno fatica a superare i 10° anche in pianura e minime ovunque a una cifra e vicine allo 0°, ma anche al di sotto come nel caso di Bologna con -1°, mentre le altre grandi città di Piemonte, Lombardia e Veneto non andranno sotto i 3-4°. Discorso molto simile anche per le regioni centrali eccetto il Lazio dove di giorno si salirà sopra i 10-12°, ma, durante le ore notturne, farà freddo ovunque con minime di 1° a L'Aquila, 2° a Perugia e 5° ad Ancona.