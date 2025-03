Serie A, l'Inter vince a Bergamo e vola in testa, Napoli impantanato a Venezia, crollo Juventus

ATALANTA-INTER 0-2

E al momento giusto, ecco l'Inter. La squadra di Inzaghi a Bergamo è sembrata quella implacabile della scorsa stagione. I nerazzurri di Milano rafforzano il primato, ora sono tre i punti di vantaggio sul Napoli, l'Atalanta scivola a - 6. Per l'ottava volta consecutica Inzaghi batte Gasperini. Dai blocchi esce meglio l’Inter, che per un quarto d’ora mette l’Atalanta alle corde. Clamorosa l’occasione del settimo minuto: una grande idea di Lautaro libera Thuram solo davanti a Carnesecchi, il tiro del francese colpisce il palo interno ma non entra in rete; poco dopo il portiere dei bergamaschi disinnesca un tiro cross di Dumfries. Con il passare dei minuti, la squadra di Gasperini riequilibra la situazione, i nerazzurri di Milano arretrano un po’ e deve essere bravo Sommer ad alzare in calcio d’angolo un colpo di testa di Pasalic. Inter in vantaggio a inizio ripresa, corner di Cahlanoglu e colpo di testa vincente di Carlos Augusto. Il tentativo di reazione dei padroni di casa viene contenuto dalla difesa di Inzaghi e Sommer non corre rischi. Un gol di Lautaro viene annullato per fallo in attacco dell’argentino. Poco dopo l’Atalanta resta in dieci per il doppio giallo ( proteste+ applauso) di Ederson. Puntuale arriva il raddoppio dell’Inter con Lautaro Martinez, seguito da una clamorosa occasione non sfruttata da Frattesi, murato da Carnesecchi. Durante il lungo recupero, espulso anche Bastoni per somma di ammonizioni.

VENEZIA-NAPOLI 0-0

Il pareggio è una mezza sconfitta, sostiene Antonio Conte. Il tecnico del Napoli mastica amaro: i suoi hanno vinto solo una volta nelle ultime sette partite. Una andatura non da scudetto, per una squadra che non sta sfruttando la possibilità di concentrarsi solo sul campionato, peraltro con un calendario favorevole. E che non guadagna terreno sulle rivali, nemmeno quando Inter e Atalanta inevitabilmente si tolgono punti a vicenda. Lo 0-0 di Venezia non è un inedito: la squadra di Di Francesco recentemente ha anestetizzato anche Atalanta e Lazio. I partenopei hanno fatto la partita e di occasioni ne hanno avute: palo di Raspadori, belle parate di Radu su Lukaku, Mc Tominay, Politano, da segnalare anche uno spreco di Simeone. I lagunari però non si sono limitati a difendere, hanno cercato sempre di ripartire mostrando una bella personalità: verso la fine del primo tempo salvataggio sulla linea di Rrahmani, al novantesimo parata di Meret su Nicolussi Caviglia. Il Venezia meriterebbe una classifica più tranquilla.





FIORENTINA-JUVENTUS 3-0

Altro che riscatto, dopo il poker subito dall’Atalanta la Juve prende altri tre schiaffi. Da quando qualcuno ha affermato che i bianconeri avrebbero potuto iscriversi alla corsa scudetto, sono arrivate due sconfitte con zero gol segnati e sette incassati. La dirigenza juventina non ha nascosto il suo disappunto, ma ha confermato la fiducia a Thiago Motta. Il fatto è che dopo otto mesi non si è ancora capito cosa è la Juve, come gioca, chi sono i suoi punti fermi. La Fiorentina vive una serata di gloria in un periodo altalenante: in tutto questo Palladino si è tolto la soddisfazione di aver battuto Inter, Juventus e Milan. Dopo un avvio equilibrato, i viola passano alla prima occasione: al quindicesimo minuto gol di Gosens sugli sviluppi di un corner. Come successo anche domenica scorsa con l’Atalanta, basta un colpo per affondare la Juve: assente la reazione dei bianconeri, che nel giro di tre minuti subiscono il raddoppio dei padroni di casa: imbucata di Fagioli per Mandragora, che incrocia in modo vincente sul secondo palo. I bianconeri tengono il possesso palla ma non pungono, a inizio ripresa invece la Fiorentina cala il tris con un gran tiro dal limite di Gudmunsson. Annullato per fuorigioco il 4-0 di Kean. Per i bianconeri piove sul bagnato: appena entrato, Cambiaso si è infortunato alla caviglia.