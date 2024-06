Torna il Filming Italy Sardegna Festival, ricca vetrina di film e serie tv in programma al 20 al 23 giugno

Una manifestazione ideata e diretta da Tiziana Rocca, che trasforma per 4 giorni l'isola in un red carpet, con artisti in arrivo dall'Italia e dal mondo

Giunto alla sua settima edizione, il Filming Italy Sardegna Festival si annuncia quest’anno particolarmente ricco, con oltre 70 titoli tra film, documentari, corti e serie tv in arrivo dall’Italia e dal mondo. Non sono poche le produzioni proiettate in anteprima da Cult Killer con Antonio Banderas all’esordio da regista di Katie Holmes, Rare Objects, che sarà proiettato nella sera del 19 giugno in pre-apertura a Cagliari. La manifestazione sarà raccontata da RTL 102.5 che è media partner, come ha sottolineato oggi alla presentazione della kermesse, che si è svolta nella Sala Caduti di Nassirya, al Senato, a Roma, Tiziana Rocca ideatrice e organizzatrice del Festival. Una rassegna pensata per accontentare gusti diversi e trasversali: “Il mio format è sempre quello di essere nazional-popolare, ha spiegato ancora Tiziana Rocca, cercando di andare incontro a tutti i gusti del pubblico, dal dramma al romantic, dalla commedia all’horror, vogliamo piacere un po’a tutti. Perché il cinema e la tv sono per tutto il pubblico, non solo per qualcuno”.

Red carpet mediterraneo Per quattro giorni, dal 20 al 23 giugno, Cagliari e il Forte Village di Santa Margherita di Pula saranno un lungo e ricco red carpet che ospiterà star del calibro di Harvey Keitel, che, insieme a Claudia Gerini, sarà ambasciatore della manifestazione, Brie Larson presidente onorario del Festival, Paz Vega presidente della giuria nella sezione cortometraggi. Ambra Angiolini sarà invece la madrina di questa settima edizione. Tra gli ospiti internazionali, Rosario Dawson, Colman Domingo, Dolph Lundgren, tra gli italiani, ci saranno Silvio Orlando, Neri Marcorè, Giampaolo Morelli, Lillo, Claudio Bisio e Barbara Ronchi. Tra le anteprime quella della commedia Amici per caso, di Max Nardari con Filippo Contri e Filippo Tirabassi. Una particolare sezione del festival sarà dedicata all’ incontro con le giovani generazioni che studiano le discipline audiovisive e che saranno protagonisti di dibattiti e discussioni con gli autori e gli attori presenti al Festival.

