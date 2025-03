Rocco Papaleo al cinema da domani con U.S. Palmese dei Manetti Bros Photo Credit: Fondazione Cinema per Roma

I Manetti Bros sono tornati. Dopo l’esperienza poco fortunata con la trilogia di “Diabolik”, i due registi mettono in scena il matrimonio tra cinema e calcio. Arriva domani nelle sale italiane “U.S. Palmese”, il film presentato all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma che vede nel cast Rocco Papaleo. "Una mezza impresa, girare un film a tema calcio realmente d’impatto. Forse ce ne sono anche alcuni belli che però non attecchiscono" sottolinea l’attore.

U.S. PALMESE, TRAMA IN BREVE

Il calcio, in realtà, è solo un pretesto per parlare di altre questioni. Un tifoso propone alla società calcistica di ingaggiare un campione francese, Etienne Morville, ex giocatore del Milan. Morville è stato cacciato dalla squadra lombarda all'apice della carriera, principalmente a causa del suo caratteraccio.

In pieno declino personale e professionale, vive un periodo di disagio molto profondo. L’offerta della Palmese, resa possibile da una colletta fatta dagli abitanti della città, sarà per lui l'occasione di un riscatto che gli restituirà la passione per il calcio.

“OLTRE ALLO SPORT, NEL FILM C’E’ L'IDENTITÀ DI PALMI”

“Palmi è il paese di nostra madre” - hanno affermato i Manetti - “il paese dove abbiamo passato tantissimo tempo e dove sentiamo una profonda appartenenza. Nel bene e nel male.” I due registi, nati dal videoclip, si distinguono nel panorama cinematografico italiano per la loro cinefilia e il loro amore per i film di genere.

“Insieme allo sport abbiamo scelto di raccontare l’anima e l’identità di Palmi che appartiene a una regione, la Calabria, raccontata da sempre in modo molto diverso da questo. Noi abbiamo semplicemente raccontato quello che abbiamo visto con i nostri occhi e che abbiamo vissuto. Senza mai sforzarci di raggiungere l’impossibile “oggettività” che probabilmente non esiste. Ne è venuta fuori una commedia leggera, una favola tenera, allegra e sportiva che è diventato, a sorpresa, il nostro film più personale.”