Cinema, ecco i film più attesi dell’estate 2025 secondo un sondaggio

In USA le cose al box office ancora non sono decollate in questi primi mesi del 2025.

La Warner si lecca le ferite con alcuni titoli che stanno deludendo le aspettative degli analisti (uno su tutti, “Mickey 17” di Bong Joon-ho), e anche la Disney soffre le performance poco soddisfacenti di “Captain America” e “Biancaneve”.

Ma nonostante una partenza a rilento, si guarda già con ottimismo ai prossimi mesi, soprattutto quelli estivi, che hanno una serie di uscite molto interessanti che potrebbero riservare alcune sorprese al botteghino.

Fandango ha condotto un nuovo sondaggio per capire quali sono i film che il pubblico statunitense attende con più interesse.





IL SONDAGGIO

Dalla ricerca in questione, le persone hanno espresso la propria preferenza nei confronti della visione sul grande schermo, e l'estate conferma la leadership come stagione preferita per andare al cinema, nonostante il giorno di Natale continui ad essere quello più amato, con una percentuale del 33% per andare in un multisala.

L'80% di chi ha risposto al sondaggio aveva un'età compresa tra i 18 e i 54 anni, mentre il 51% era di genere maschile. Ovviamente queste sono indicazioni che riflettono il sentiment americano, che potrebbe quindi non tradursi con le preferenze degli Europei e di noi italiani in particolare.

I FILM

Al primo posto dei film più attesi dell’estate 2025 c’è “Jurassic World - La Rinascita”, il prossimo capitolo del franchise Universal che avrà come star Scarlett Johansson e Jonathan Bailey.

La pellicola, che arriverà in Italia il prossimo 2 Luglio, avrà il compito di rilanciare il brand e traghettarlo verso scenari futuri. Il primo trailer ha raccolto pareri generalmente positivi, cosa che, se venisse confermata anche delle recensioni vere e proprie, potrebbe spingere il botteghino molto in alto.

Al secondo posto si posiziona un titolo Marvel, il che è un buona notizia per Kevin Feige & Co dal momento che ultimamente la casa delle idee fatica a creare hype intorno ad alcuni suoi film. C’è quindi molta attesa per “I Fantastici 4: Gli Inizi”, pellicola che ha ottenuto un bel record di visualizzazioni con il primo trailer ufficiale rilasciato qualche mese fa, cosa che spesso si traduce automaticamente con un buoni risultati in termini finanziari. La Marvel ricopre anche la posizione numero 5 con "Thunderbolts" che arriverà nelle sale tra meno di un mese.

L’ultimo gradino del podio è riservato al capitolo finale di “Mission Impossible - The Final Reckoning” che segna il grande ritorno di Tom Cruise sul grande schermo. Il film precedente del franchise, uscito nell’estate 2023, non aveva brillato particolarmente ma le cose questa volta potrebbero essere decisamente più positive.





LA CLASSIFICA: