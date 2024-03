Piacenza, identificate le due vittime dell'incidente di questa mattina tra un'auto e un camion sull'A1

Sono due ragazzi di 33 e 21 anni le vittime dell’incidente di questa mattina avvenuto lungo il tratto Piacenza-Basso Lodigiano dell’Autostrada del Sole. I due erano insieme a bordo di una Renault, travolta da un mezzo pesante, probabilmente a causa della nebbia. Sei invece i feriti.

INCIDENTE SULL’A1, DUE LE VITTIME

Restano gravi invece le condizioni di un terzo uomo, anche lui a bordo della Renault, trasportato d’urgenza all’ospedale di Piacenza. Ancora in corso le indagini per accertare le dinamiche dell’incidente, avvenuto poco prima delle 8 di stamattina al chilometro 56 lungo la corsia Nord dell’A1. Lo scontro ha mandato in tilt il traffico verso Milano, poi diminuito, provocando nel corso della mattinata 10 km di coda e la chiusura del tratto interessato per circa un’ora e mezza. Sul posto erano subito accorsi mezzi dei vigili del fuoco e del 118 di Piacenza, insieme alle pattuglie della polizia stradale e al personale tecnico di Autostrade.

ALTRI DUE INCIDENTI SULL’A1

All’incidente nei pressi di Piacenza ne è seguito un altro, un tamponamento in direzione Milano, al chilometro 55 nord. Durante la notte invece, poco dopo le 3, un tir che trasportava latticini si è ribaltato, compromettendo la viabilità in direzione di Bologna.