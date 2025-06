Rende: un altro bimbo annegato in piscina a poca distanza dall'episodio dell'acquapark di Brescia

Una bambina di 8 ann i è morta oggi nella piscina del Parco acquatico ' Santa Chiara' di Rende , in provincia di Cosenza. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe annegata, ma quanto dell'accaduto è attualmente al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare la bambina per la quale, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. I carabinieri della Compagnia di Rende hanno avviato immediatamente le indagini per accertare ogni particolare della vicenda. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina avrebbe avvertito un malore mentre stava giocando nella piscina ed è finita sott’acqua senza riuscire a emergere.

E' il secondo annegamento in una picina in pochi giorni

Solo ieri sui sono svolti i funerali di Matteo Formenti, il bagnino dell’acquapark di Brescia, dove il piccolo Michael, quattro anni, fu trovato morto lo scorso 19 giugno. La procura di Brescia vuole far chiarezza sui commenti in rete ricevuti dal 37enne ,alcuni davvero terribili. Il parroco durante i funerali del giovane: «Voleva salvare quel bimbo, non essendoci riuscito ha sacrificato la sua vita» La procura di Brescia sta indagando per istigazione al suicidio. Proprio perché davanti ai commenti feroci in rete Formenti non avrebbe retto. Il fascicolo di indagine è al momento a carico di ignoti, ma gli inquirenti vogliono far chiarezza.