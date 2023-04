Attentato a San Pietroburgo: arrestata Daria Trepova accusata di aver ucciso il soldato digitale Tatarsky

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Il noto blogger militare russo, Vladlen Tatarsky, ha perso la vita in un’esplosione in un bar di San Pietroburgo, dove si sono registrati anche 32 feriti, di cui 10 in gravi condizioni. L’ordigno sembrerebbe essere stato posizionato in una statuetta all’interno del bar che era noto per i raduni dei "soldati digitali" di Mosca, ultranazionalisti che lavorano sui social media per sostenere quella che il Cremlino chiama "operazione militare speciale" in Ucraina.

VLADLEN TATARSKY

Il suo nome all'anagrafe era Maksim Fomin, Vladlen Tatarsky deriva invece da un grande romanzo di Viktor Pelevin. L'uomo aveva una lunga esperienza di guerra nel Donbass dal 2014 al 2015, al fianco dei separatisti del Donetsk, era diventato uno dei blogger militari filo-Mosca più seguiti con centinaia di migliaia di follower ed era considerato molto vicino al capo dei mercenari Wagner Yevgeny Prigozhin.

L'ARRESTO DI DARIA TREPOVA

Intanto il ministero dell'Interno russo, dopo una prima smentita, annuncia l’arresto di Daria Trepova, ritenuta responsabile dell’attentato. Dalle immagini di videosorveglianza della zona si vede la donna che porta, con entrambe le mani, un pacco all'interno del bar. La ventiseienne è stata poi ritrovata e arrestata nell'appartamento che aveva preso in affitto a San Pietroburgo a marzo, dopo essersi trasferita in città da Mosca. La casa era a soli cinque minuti a piedi dal locale dove c’è stata l’esplosione.