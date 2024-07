Houthi: missili su Eilat e nave Usa nel mar Rosso. Netanyahu da Biden martedì, tentativi di accordo su Gaza

Il premier israeliano partirà tra stasera e domani mattina per gli Stati Uniti, in vista del faccia a faccia tra Benjamin Netanyahu e Joe Biden gli sherpa, in queste ore, stanno compiendo ogni tipo di sforzo affinchè prima della sua partenza venga approvata la risposta israeliana sul possibile accordo con Hamas per una nuova tregua a Gaza e la liberazione degli ostaggi. Resta altissima, intanto, la tensione tra Israele e gli Houthi. I ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno affermato di aver colpito Eliat con diversi missili nel primo attacco contro Israele dopo il bombardamento israeliano di ieri contro il porto di Hodeida, che ha fatto 6 morti e 87 feriti e che in un'altra operazione hanno colpito la nave americana Pumba nel Mar Rosso. Gli Houti in un messaggio al popolo yemenita hanno avvertito “Preparatevi a una lunga guerra con il nemico”. Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres si è detto 'profondamente preoccupato per attacchi israeliani in Yemen'.

LA RAPPRESAGLIA DEGLI HOUTI

Il portavoce militare del gruppo Houthi yemenita, sostenuto dall'Iran, ha dichiarato che numerosi missili balistici sono stati lanciati verso Eilat, in Israele, e che un'operazione navale, aerea e missilistica congiunta ha colpito la nave americana Pumba nel Mar Rosso. Lo riferisce la tv di proprietà degli Houthi Al Masirah. Secondo il portavoce, Yahya Saree, entrambi gli attacchi hanno avuto "successo". E ha aggiunto che gli Houthi continueranno ad attaccare Israele finché continuerà "l'aggressione" al popolo palestinese. Saree ha quindi annunciato "importanti dichiarazioni nelle prossime ore". L'Idf, intanto, ha confermato che Il sistema di difesa a lungo raggio Arrow 3 israeliano ha intercettato un missile balistico lanciato dagli Houthi nelle prime ore di domenica.