Auto piomba su vigili urbani in servizio, tre feriti, alla guida un carabiniere positivo all'alcol test

Stavano compiendo i rilievi necessari per gli accertamenti dopo un incidente stradale su via Tiburtina, una delle consolari più trafficati, quando sono stati travolti da un'auto lanciata a tutta velocità. Tre agenti della polizia locale di Roma sono rimasti feriti, uno in particolare è in gravi condizioni, ha perso una gamba. A guidare la vettura che ha travolto la pattuglia un carabiniere del Ros, risultato positivo all'alcol test

Vigili in strada per i rilievi di un incidente stradale

E' accaduto su via Tiburtina, all'altezza del ponte del Grande Raccordo Anulare. I tre agenti, due donne e un uomo, sono stati trasportati in codice rosso in tre ospedali della Capitale. Il più grave è un agente di 25 anni, ricoverato all'ospedale San Camillo che, a quanto si apprende da fonti sanitarie, ha subito l'amputazione di una gamba. Il giovane è ora in condizioni stabili nonostante abbia perso molto sangue. Stava per concludere il suo periodo di prova, spiegano i sindacati di categoria che sottolineano come l'agente rischia di perdere il posto di lavoro, se la sua convalescenza superasse gli otto mesi consecutivi. I sindacati rivendicano il riconoscimento di forza di Polizia: al momento, la Polizia Municipale, viene sottolineato, ha un contratto privato che dunque non è sufficientemente tutelante.