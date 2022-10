Bagnaia a due punti dal titolo mondiale, la vittoria del GP di Malesia non basta per chiudere la pratica

Soltanto due punti per chiudere la pratica del mondiale, per adesso rimandata al 6 novembre per il Gran Premio di Valencia. Sul circuito di Sepang Bagnaia è il più veloce ma non basta per laurearsi campione del mondo perché subito dietro di lui ad occupare il podio ci sono Bastianini e Quartararo. Pecco matura, così, un vantaggio di ventitré punti sul francese. Mentre Espargaró con il suo decimo posto in gara è matematicamente fuori dalla lotta per il titolo e addirittura si ritrova a difendere la terza posizione nella classifica generale insidiata da un’altra Ducati, quella di Enea Bastianini (staccato di un solo punto in classifica).

Partenza fulminea per Bagnaia e Quartararo, Martín pecca di foga

Bagnaia e Quartararo non avevano brillato nelle qualifiche ma una partenza da record li ha visti subito in pochi metri raggiungere le prime posizioni e giocarsi il gradino più alto del podio del Gran Premio di Malesia. La Ducati ha tentato di completare il capolavoro per portarsi a casa in anticipo il mondiale, dall’altra parte la Yamaha ha provato fino alla fine a difendere quel titolo, mantenendo ancora aperta la classifica. Grande delusione per Jorge Martín che deve cedere il passo alla sfortuna, forse assecondata dalla troppa foga, e incassare i colpi di una caduta al settimo giro. Lo spagnolo conduceva la gara e nelle qualifiche aveva segnato il record della pista.