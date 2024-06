Ballottaggi in cento comuni, alle 12:00 affluenza dell'11,7%

Centouno comuni tornano al voto a due settimane dalla tornata elettorale europea, che insieme ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia aveva chiesto a una fetta consistente di italiani di rinnovare i propri consigli comunali e anche, nel caso del Piemonte, il consiglio regionale. Urne aperte fino alle 23:00 di domenica e dalle 07:00 alle 15:00 di lunedì. Subito dopo la chiusura inizierà lo spoglio. Occhi puntati in particolare sulle sfide nei quattordici capoluoghi interessati: Bari, Firenze, Campobasso, Lecce, Avellino, Perugia, Potenza, Cremona, Urbino, Caltanissetta, Vibo Valentia, Rovigo, Verbania e Vercelli. Alle 12:00, secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Interno, l'affluenza registrata dei votanti è stata dell'11,7%. Numeri sicuramente ancora lontani dalle percentuali comunque modeste dell'appuntamento elettorale delle europee di due settimane fa: 49,6% per le europee e 62% per le amministrative. Nelle scorse ore la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva inviato un videomessaggio invitando i cittadini al voto: "Andate a votare, fate sentire la vostra voce". Nessuna esposizione diretta quindi per Meloni, come per gli altri leader della maggioranza di governo. La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha invece concluso un tour elettorale a Firenze, dove la candidata dem Sara Funaro, forte del vantaggio del primo turno, cerca la vittoria al secondo contro Eike Schmidt. Impegno in prima persona anche per il presidente del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte a San Giovanni Rotondo, in Puglia.





Le sfide principali

Proprio a Firenze si gioca una delle sfide principali del secondo turno. Sara Funaro ha raccolto, dopo il primo turno, il sostegno del Movimento cinque stelle e della candidata di Italia viva, mentre l'ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt ha guadagnato l'appoggio della ricostituita democrazia cristiana fiorentina e toscana. Firenze che vede la fine del secondo mandato di Dario Nardella, eletto al Parlamento europeo nelle fila del Partito democratico così come Antonio Decaro, che lascia dopo dieci anni la guida del comune di Bari, dove si sfidano il candidato del centrosinistra Vito Leccese e quello del centrodestra Fabio Romito. Sul nome di Leccese è confluito anche l'appoggio del candidato del Movimento cinque stelle Michele Laforgia. Occhi puntati anche su Perugia, con il centrosinistra in leggero vantaggio al primo turno per meno di seicento voti. A Campobasso, il candidato del centrodestra Aldo De Benedittis ha sfiorato la vittoria al primo turno, ma ora l'avversaria Marialuisa Forte potrà contare anche sull'appoggio del candidato civico Pino Ruta che aveva ottenuto un buon risultato due settimane fa.





Centrosinistra vs centrodestra

Si riaccende quindi la sfida tra i due principali schieramenti dopo il bilancio del primo turno, quando il centrodestra si era riaffermato ad Ascoli Piceno, Biella, Ferrara, Forlì e Pescara, mentre il centrosinistra aveva conquistato Cagliari, Pavia e Sassari e confermato Bergamo, Cesena, Livorno, Sassuolo, Modena, Pesaro, Prato e Reggio Emilia.