Affonda un sottomarino turistico nel Mar Rosso, almeno 6 vittime tra le 45 persone a bordo

Secondo il Consolato generale russo a Hurghada, citato dall'agenzia di stampa Ria Novosti, a bordo del sottomarino affondato c'erano quarantacinque turisti russi oltre ai membri dell'equipaggio. Dalle prime informazioni il bilancio è di almeno sei vittime tra tutte le persone a bordo. Diciannove persone sarebbero rimaste ferite, alcune di queste in gravi condizioni. Le altre persone a bordo sarebbero state tratte in salvo. Tra le persone a bordo c'erano anche minorenni. L'imbarcazione, un sottomarino turistico di nome "Sindbad", di proprietà dell'omonimo hotel, è affondato al largo della località di Hurghada, sulla costa egiziana del Mar Rosso, intorno alle dieci del mattino. A darne notizia è stato il media statale egiziano Al-Akhbar Al-Youm.





L'incidente

Da quanto si apprende dal consolato generale russo in Egitto, il batiscafo stava effettuando una regolare escursione subacquea per ispezionare la barriera corallina. L'affondamento sarebbe avvenuto quando il sottomarino si trovava nelle vicinanze del porto della città, nelle vicinanze di uno dei noti hotel della zona. La società titolare dell'imbarcazione organizza da diversi anni viaggi turistici nella zona, frequentata e conosciuta per le sue località di mare. La stessa società avrebbe in dotazione due "sottomarini da turismo" sui quattordici che sono censiti in tutto il mondo, per consentire ai turisti di viaggiare a oltre venti metri di profondità.