Oltre diecimila runner da tutto il mondo hanno corso la 23esima Milano marathon

La maratona ha preso il via alle 8:30 da Piazza del Duomo , che ha ospitato sia la partenza che l’arrivo, offrendo uno scenario iconico per atleti e spettatori. Il percorso ad anello di 42,195 km ha attraversato i punti più emblematici di Milano, permettendo ai runner di immergersi nella bellezza architettonica e culturale della città. Tra i partecipanti, spiccava una forte presenza internazionale, con atleti provenienti principalmente da Francia (25%), Regno Unito (11%), Germania e Belgio (4%). Dati che evidenziano la crescente reputazione della Milano Marathon nel panorama delle corse su strada a livello mondiale. A vincere in campo maschile è stato il Keniota Leonard Langat in 2h 8’ 38”. In campo femminile non ha tradito le attese l’etiope Ware Shure Demise in 2h 23’ 32”.

IL PERCORSO

Anche quest’anno il percorso è stato ad anello, con partenza e arrivo da Piazza del Duomo, nel cuore della città, per un tracciato veloce e scorrevole. I primi 16 chilometri hanno interessato il centro cittadino (Cairoli, Conciliazione e Pagano), dopo i quali ci si è spostati verso Monte Stella, l’Ippodromo, San Siro e il Parco di Trenno. Dal 28° chilometro si è tornati in zona centro attraversando il Parco del Portello ed entrando in corso Sempione, per arrivare all’Arena Civica, Moscova, Brera, Montenapoleone e San Babila.

LE ALTRE CORSE

Oltre alla maratona individuale, la Milano Marathon ha visto correre anche la Relay Marathon, una staffetta solidale che ha coinvolto numerosi team con l’obiettivo di raccogliere fondi per una serie di associazioni attive nel terzo settore attraverso la piattaforma Rete del Dono. Con le straordinarie cifre raccolte anche quest’anno, la Milano Marathon non è stata solo una competizione sportiva, ma anche un’occasione per ricordare il bene che lo sport è in grado di fare. Non solo: anche un’ottima vetrina per il turismo sostenibile dello sport italiano e per valorizzare la città attraverso lo sport e la solidarietà. Nella giornata di sabato, poi, gli amanti della corsa si sono cimentati nella Family run, quest’anno ancora più allargata, e la Dog run, per chi ha voluto correre con i propri amici pet.