Presentata a Verona la nuova maglia rosa del Giro d’Italia 2025

È stata presentata oggi, nel cuore di Verona, la nuova Maglia Rosa del Giro d’Italia 2025, simbolo indiscusso del ciclismo e della leadership nella classifica generale della Corsa Rosa. L’evento ha celebrato il rinnovato legame tra moda, sport e italianità, consolidando un connubio che parla di passione e innovazione. Alla cerimonia hanno partecipato Matteo Veronesi, membro del Board di Oniverse, Paolo Bellino, Amministratore Delegato di RCS Sports & Events e il campione veronese Damiano Cunego, vincitore del Giro d’Italia nel 2004. Un parterre d’eccezione per un’occasione simbolica: la presentazione della maglia che accompagnerà i sogni dei ciclisti per tutta la durata della corsa.

La maglia

Realizzata da Castelli, storico partner tecnico del Giro, la Maglia Rosa 2025 si distingue per una texture innovativa che raffigura il mappamondo, un chiaro richiamo all’internazionalità dell’evento e alla sua crescente influenza globale. Il design è stato pensato per riflettere il riconoscimento ricevuto nel 2024 dal Ministero degli Affari Esteri: il Giro d’Italia è stato proclamato Ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Un riconoscimento che si traduce visivamente nella maglia, pronta a portare lo stile e i valori italiani oltreconfine. Novità anche per la sponsorizzazione della maglia, quest’anno affidata a IUMAN.