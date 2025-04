Altre due vittime in Veneto per il maltempo, padre e figlio caduti in auto in una voragine Photo Credit: agenziafotogramma.it

Situazione difficile per il maltempo in queste ore in diverse regioni del nord Italia. Disagi in Valle d’Aosta, dove oltre seimila utenze sono senza elettricità, in Piemonte, dove si contano i danni di diverse frane in tutto il territorio, in Lombardia, dove il Ticino sta salendo a Pavia anche a causa della piena del Po, e in Veneto, dove il presidente della regione Zaia ha parlato di "situazione critica". In diverse località del nord-est alcune famiglie sono state evacuate, e diverse frane hanno interrotto alcuni collegamenti tra paesi. Nel Vicentino sono stati recuperati i corpi senza vita dei due dispersi, padre e figlio, per cui erano scattate le ricerche dopo che la loro auto, questa notte, era caduta in una voragine formatasi nell'area di Valdagno.





Recuperati i corpi dei dispersi

Le ricerche sono scattate intorno alle due di questa notta, quando la famiglia dei due ha dato l'allarme. Le vittime sono un uomo di 64 anni e il figlio di 33. Da quanto si apprende, i due si stavano recando in comune per dare una mano ai soccorsi come volontari dopo la notizia di una serie di allagamenti nelle cantine e nei piani interrati di Valdagno, in provincia di Vicenza. Tutto dopo le forti piogge della sera di giovedì. L'auto su cui viaggiavano è caduta in una voragine formatasi per la piena del torrente Agno. Il corpo del padre è stato ritrovato nel bacino di laminazione di Trissino che era stato aperto sempre nella serata di giovedì. Il cadavere del figlio, invece, è stato recuperato all'interno dell'auto, recuperata sei chilometri più lontano dal bacino.





Disagi in Piemonte e Valle d'Aosta

Nel Torinese sono state oltre millecinquecento le telefonate ai vigili del fuoco, tra il tardo pomeriggio di mercoledì e la mattina del venerdì, per allagamenti, crolli, frane, incendi e richieste di soccorso. Ottanta persone sono state salvate solo nella provincia di Torino, mentre la situazione va migliorando. A Torino, al momento, resta chiuso il Museo egizio. In Valle d'Aosta oltre seimila utenze sono senza elettricità, mentre i tecnici sono al lavoro per ripristinare la fornitura di corrente. Problemi anche in Lombardia, dove il Ticino è salito a Pavia anche a causa della piena del Po, e in Toscana, dove delle frane hanno interrotto dei collegamenti nella zona di Massa Carrara.