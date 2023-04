Berlusconi: bollettino, progressivo e costante miglioramento, c'è cauto ottimismo

PHOTO CREDIT: Fotogramma

È stata un'altra notte tranquilla, secondo quanto trapela in ambienti ospedalieri, quella trascorsa al San Raffaele da Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia è ricoverato da mercoledì scorso. Ieri sera il Cavaliere ha ricevuto le visite delle figlie Marina ed Eleonora.

Bollettino San Raffaele, cauto ottimismo

E’ la quinta notte che Silvio Berlusconi trascorre nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato mercoledì scorso per un'infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. "Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo. Il Presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo": E' quanto si legge in un bollettino medico diramato dall'ospedale San Raffaele.

Il medico di Berlusconi Zangrillo arriva in ospedale

Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi e direttore delle terapie intensive generale e cardiochirurgica del San Raffaele, dove il leader di Forza Italia è ricoverato dallo scorso mercoledì, è arrivato questa mattina all'ospedale, senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti.

Carlo Ancelotti: “Siamo tutti in apprensione e in ansia”

"Siamo tutti in apprensione e in ansia, sono molto legato a lui, spero che vada tutto bene. Berlusconi è stato, è e sarà una persona molto amata da tutti". Così Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid sull'ex premier e ex presidente del Milan ricoverato al San Raffaele. "È stato un grande presidente - ha aggiunto Ancelotti - che stimolava e aiutava nei momenti difficili e metteva un po' di pepe nei momenti buoni. Nei momenti di difficoltà si poteva contare sul suo appoggio".