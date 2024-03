Beyoncé, Cowboy Carter è il nuovo album

Sarà “Cowboy Carter” il titolo del nuovo album di Beyoncé, in uscita il 29 marzo. Per annunciarlo Queen B aveva scelto il Super Bowl, uno degli show più visti in America, presentandolo con il nome “Renaissance Act II”.

BEYONCÉ, LA SVOLTA COUNTRY CHE NON PIACE AI CONSERVATORI

Poco altro si sa sull’album che ha scatenato le polemiche dei conservatori americani. La svolta country di Beyoncé, che si inquadra in un cambio di carriera già percorso da sue colleghe come Lady Gaga, Madonna e Miley Cyrus, ha infatti diviso l’opinione pubblica statunitense. Per i seguaci di Trump il genere è di esclusivo appannaggio di artisti bianchi – nonostante il banjo, uno degli strumenti caratteristici del country, abbia origini africane – e le radio del Sud si rifiutano di passare i nuovi singoli di Queen B, “Texas Hold ‘Em” e “16 Carriages”: “Non suoniamo Beyoncé perché siamo una stazione di musica country”, aveva dichiarato la stazione dell’Oklahoma KYKC, in risposta a chi chiedeva che Texas Hold ‘Em fosse passato in radio. Eppure non è la prima volta che un artista afroamericano fa uscire un singolo country: era già successo nel 2018, quando Lil Nas X pubblicò Old Town Road. Per ottenere un posto nelle classifiche di genere, però, il rapper dovette far uscire l’anno successivo una versione del brano in collaborazione con Billy Ray Cyrus.

COSA SI SA SULLE TRACCE CHE COMPONGONO IL NUOVO DISCO

Eppure Beyoncé ha segnato l’ennesimo successo, diventando la prima donna nera a conquistare il primo posto nelle classifiche di c&w. Secondo quanto ha riportato Dolly Parton, poi, nel nuovo album, il secondo della trilogia Renaissance dopo il disco del 2022, potrebbe essere presente una cover di Jolene: “Credo che ne abbia registrato una nuova versione e penso che probabilmente sarà nel suo album country, che attendo con entusiasmo”, ha dichiarato a Knox News.