Ed Sheeran: il “Mathematics Tour” farà tappa a Roma nel 2025

L’annuncio social

Il cantautore di fama mondiale ha annunciato, tramite un post su Instagram, che nel prossimo anno volgerà al termine il tour ancora in corso e ha deciso di fare un regalo ai suoi fan: quattordici nuove date europee per il 2025. «Nel 2025, il Mathematics Tour volge al termine! Andremo a raggiungere la maggior parte degli altri posti in cui non siamo ancora stati, ma le prime date a salire saranno il resto d’Europa. Ne seguiranno altre. Le date europee saranno in vendita dal 10 luglio (Roma il 12 luglio!). Ci vediamo l’anno prossimo. Era ora di fermarsi, ma possiamo premere play…» ha scritto l’artista online in accompagnamento all’elenco delle date europee. Numerosi i commenti pieni di gioia dei fan, ma anche moltissime richieste di ulteriori date in tutta Europa. Le tappe selezionate finora comprendono, tra le altre, Madrid, Marsiglia, Oslo, Zurigo, Copenaghen e anche la nostra Roma. Dopo lo straordinario successo della doppia data dell’8 e 9 giugno al Lucca Summer Festiva di quest’anno, in cui ha fatto impazzire il pubblico cantando la versione italiana del suo brano “Perfect”, Ed Sheeran è pronto a tornare nel nostro Paese il 14 giugno 2025 in una location ancora da definire e che verrà rivelata il 10 luglio 2024. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle 09 di venerdì 12 luglio su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.





Gli ultimi lavori

Ed Sheeran, che ha venduto quasi 200 milioni di dischi in tutto il mondo, ha pubblicato il suo ultimo album lo scorso settembre, dal titolo “Autumn Variations” e che contiene quattordici nuovi singoli. A giugno invece, in occasione del decimo anniversario del disco “X”, ne ha rilasciata una nuova versione “X (10th Anniversary Edition)”, la quale include anche cinque brani inediti: “All of the Stars”, “English Rose”, “Touch and Go”, “New York” e “Make it Rain”. Dopo aver conquistato il Nord America con il suo Mathematics Tour da record, l’artista di “Thinking Out Loud” ha portato il suo tour di successo nel Sud-Est asiatico, negli Emirati Arabi, in India e, più recentemente in Europa, continuando a battere record e a fare la storia.