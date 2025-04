Artie 5ive a RTL 102.5: “Sono molto gasato per l’uscita del disco, ci abbiamo lavorato per due anni. Vogliamo girare tutta l’Italia con i live e portare la bella vita ovunque”

Artie 5ive è stato ospite di RTL 102.5 , in compagnia di Matteo Campese e La Zac , per presentare “ LA BELLAVITA ”, il suo nuovo attesissimo album, rilasciato lo scorso 28 marzo. Il disco è composto da 18 tracce, tra cui brani già editi quali “ Milano Testarossa ”, “ Bambola ” e “ 00 ” e altri che vantano la collaborazione di Capo Plaza , Tony Boy , Kid Yugi e ancora Guè . Questo album segna l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera del rapper, un viaggio che partito con i suoi 9 dischi di Platino e 12 Oro, lo pone senza dubbio come uno degli artisti più interessanti del momento. Il concept della "bella vita" si riflette in ogni dettaglio, dalle copertine all’atmosfera raffinata fino alle liriche che trasmettono successo e maturità. Il racconto della strada si unisce alle aspirazioni e al futuro da conquistare, non manca la rivalsa, rime taglienti e l’amore.





I LIVE

Artie ha creato un suo percorso mostrando la consapevolezza che una nuova generazione rap italiana sta emergendo e che raccontare la strada è anche cercare di uscirne attraverso il lavoro, la cultura e la volontà di fare del bene e di aiutare il quartiere e i giovani nella speranza di una vita migliore. Artie 5ive sarà per la prima volta in tour nei club dal 7 ottobre per tutto il mese e farà tappa a Milano, Venaria Reale, Padova, Bologna, Roma e Napoli. "Piano piano stiamo aggiungendo altre date ai live, vogliamo girare tutta l’Italia e portare la “bella vita” ovunque. Mi stanno scrivendo in tanti, ma in qualche modo arriviamo ovunque" ha aggiunto il rapper in diretta su RTL 102.5.