Biagio Antonacci a RTL 102.5: “avremo modo di vederci presto e sarà bellissimo. Sto anche lavorando in studio per nuova musica”

Redazione Web

17 novembre 2025, ore 20:00

Nel corso di “Password”, il cantante ha presentato “Unplugged 2026”, il suo ritorno sul palco in 4 straordinarie arene per 40 concerti

Biagio Antonacci è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Fulvio Giuliani e Nicoletta Deponti, per presentare in diretta radiofonica “Unplugged 2026”, il suo nuovo tour. Dopo il successo del tour 2024 che ha visto il cantautore esibirsi in alcuni dei luoghi più belli del nostro paese, Biagio Antonacci è pronto per tornare live e regalare al suo pubblico un’altra esperienza indimenticabile: 4 straordinarie arene per 40 concerti. Il tour vedrà Antonacci esibirsi in una inedita versione live accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d’archi. A microfoni di RTL 102.5, Biagio Antonacci ha raccontato: «Stare nella stessa location per più concerti lo renderà unico, perché intanto conosciamo i luoghi: è bello andare in qualche luogo per suonare e fermarsi qualche giorno, conosci la cultura della città, la mentalità, la gente e frequenti il tessuto sociale. Questa per me è una cosa importantissima e il concerto al Vittoriale, per esempio, è stata una cosa magniﬁca. Partiamo dal Teatro Greco di Tindari e faremo 10 date per ogni tappa. Questi concerti danno anche la possibilità al pubblico di conoscere delle location e dei luoghi assurdi. Sarà un tour inclusivo perché incontrerò i fan e cercheremo di creare uno spazio dove frequentarci prima dei concerti. Nel frattempo io sono in studio a registrare un album nuovo, ma ne parleremo nel prossimo anno». 

TAPPE DEL TOUR

40 date indimenticabili per lui e per il pubblico presente, che vedranno per la prima volta un artista (sia italiano che internazionale) esibirsi per così tanti concerti consecutivi in location così importanti dal punto di vista culturale, storico, artistico e architettonico, come il Teatro Greco di Tindari (ME), l’Anfiteatro Romano di Lucera (FG), l’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) e il Teatro Grande di Pompei (NA). «Ci sarà una band, la cui base strutturale sono basso, batteria e chitarra; poi ci sarà la parte armonica composta da un quartetto d’archi, che riempirà gli spazi. Nella scaletta ci saranno le canzoni che mi stanno più a cuore. Usare i telefoni ai concerti, per me, è un peccato e non ci si gode a pieno il momento, serve una buona via di mezzo» ha aggiunto Biagio Antonacci in diretta su RTL 102.5. Il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l., prenderà il via dal Teatro Greco di Tindari (Messina) dove Antonacci si esibirà il 3-4-5-7-8-10-11-13-17 e 18 luglio per poi trasferirsi all’Anfiteatro Romano di Lucera (Foggia) il 21-22-24-25-26-28-29-31 luglio e 1-2 agosto prima di fermarsi per una breve pausa estiva. Dal 4 settembre l’artista tornerà all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) dove il cantautore milanese aveva chiuso la sua tournee precedente con 10 date sold out. Antonacci replicherà la fortunata residency il 4-5-6-8-9-11-12-13-15-16 settembre. Gli ultimi appuntamenti in calendario segnano un altro ritorno per Antonacci che riprenderà la residenza a Pompei (dove era stato nel 2024) con 10 appuntamenti al Teatro Grande il 22-23-25-26-27-29-30 settembre e 2-3-4 ottobre.

biagio antonacci
Unplugged 2026

