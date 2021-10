Billie Eilish sarà la più giovane headliner della storia del Glastonbury Festival. La manifestazione è prevista per giugno 2022

AL VIA IL TOUR NEL 2022

Glastonbury non sarà però l’unico impegno della giovane star californiana l’anno prossimo. La cantate di Happier Than Ever sarà in Europa con diciotto date del suo tour, che partirà a febbraio 2022. Non è previsto però nessun concerto in Italia. Trentadue invece le esibizioni programmate negli Stati Uniti. I fan americani possono però alleviare l’attesa, partecipando alla proiezione di Nightmare Before Christmas che si terrà il 29 e il 31 ottobre al Banc of California Stadium di Los Angeles: Billie presterà infatti la voce a Sally, protagonista della storia di Tim Burton. Si tratterà di un “live-to-film”: la proiezione della pellicola sarà accompagnata da una esibizione dal vivo di Eilish, accompagnata da un’orchestra musicale, sulle note di Sally’s Song. Non sarà la prima esperienza che avvicina la cantante al mondo del cinema: la sua No Time To Die è infatti la colonna sonora dell’ultimo film di James Bond, attualmente in sala.